Al calor de la campaña, las fuerzas se alistan para recibir a los presidenciables

En Corrientes, las fuerzas políticas alistan la llegada de los candidatos a presidente de la Nación, entre ellos Mauricio Macri y Alberto Fernández. En la provincia se espera la visita del mandatario nacional -ayer estuvo en Córdoba- para la segunda quincena del mes. En tanto, el postulante del Frente de Todos modificó el horario de su presentación en la ciudad.

Si bien aún no se anunció una fecha concreta de la visita del Presidente de la Nación, el lunes, tras la entrega de 350 viviendas, el gobernador Gustavo Valdés ratificó que Macri volverá a Corrientes en el marco de la marcha del “Sí, se puede”. De igual modo, el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, había señalado que el mandatario nacional estaría en la ciudad en la tercera semana de octubre. Una fecha tentativa es el viernes 18, según informó días atrás El Litoral.

No obstante, la fecha está sujeta a modificación, ya que la confirmación del recorrido se da a conocer “semana a semana”, según anticipó el ex secretario general de la gobernación de Corrientes y referente de campaña de Juntos por el Cambio en la provincia.

Ayer, el Presidente de la Nación estuvo en Córdoba, el tercer distrito electoral con mayor caudal de votos y donde logró un triunfo en las Paso. El mandatario nacional prometió una reducción en Ganancias para pymes y beneficios destinados a monotributistas. Allí, además, intensificó su marcha con una caravana. Se dirigía luego a Santa Fe y Entre Ríos.

En Corrientes, mientras tanto, los candidatos a diputados recorren el interior y el gobernador Valdés encabezó una serie de actos proselitistas en clubes. La arenga a la militancia programada para Mercedes se pasó para la semana próxima, y se preparan nuevos recorridos.

Valdés, además, presentó candidatos en Esquina y en Goya. Entonces, el mandatario provincial había solicitado “buscar voto a voto” el apoyo a Mauricio Macri el próximo 27 de octubre. El Gobernador había expresado la necesidad de reelegir al Presidente de la Nación, “porque los correntinos históricamente siempre defendimos el federalismo”.

Por otra parte, desde el Frente de Todos confirmaron que Alberto Fernández estará en Corrientes el 4 de octubre a las 18 en el Sindicato de Luz y Fuerza, donde se prevé un gran encuentro con la militancia. En principio el acto estaba programado para el mediodía, pero por razones de agenda debió posponerse. El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner también estará en Chaco y no se descarta que pase por Formosa.

Sobre la presencia de referentes que acompañarán a Alberto en el acto, el concejal de Capital, Omar Molina, expresó ayer a radio Sudamericana que “nadie es referente ni creo que sean cuestiones importantes. Acá hay una realidad, por lo que considero que todos los compañeros formen parte de este proyecto político”. El edil, quien fue muy crítico del senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola, expresó que observa con “buenos ojos” su apoyo a la fórmula de los Fernández.

En tanto, ayer los candidatos a diputados nacionales, entre ellos el actual legislador del Frente de Todos, José “Pitin” Ruiz Aragón, compartieron un almuerzo con vecinos del asentamiento Punta Taitalo, en la ciudad de Corrientes. Esto, en el marco de la tradición del Karaí Octubre.

Por otra parte, otro candidato a presidente de la Nación ya tuvo su paso por Corrientes. El dirigente del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, estuvo en Goya, donde participó de actos con referentes locales, entre ellos los postulantes a diputados nacionales del partido Ciudadanos a Gobernar, cuya grilla encabeza Eduardo “Paco” Achitte. Allí, además, se reunieron con candidatos a concejales de dicha fuerza política.