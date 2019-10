Fernández dijo que “con Cristina” pondrá de “pie a la Argentina”

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, pidió ayer a la gente que el domingo vote “boleta completa” y aseguró que con su compañera de fórmula, la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, van a “poner de pie a la Argentina, como hace falta”.

Fernández destacó la “alegría” de haberse reencontrado con la ex mandataria, y agradeció “la confianza” por haberle ofrecido la candidatura presidencial: “Sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie. Demostremos que el mejor equipo de la Argentina es este”.

En un escenario montado sobre La Rambla de Mar del Plata, el ex jefe de gabinete y la ex presidenta cerraron la campaña del FdT, acompañados por los candidatos a gobernador y vice bonaerenses, Axel Kicillof y Verónica Magario, respectivamente, y la diputada nacional y postulante a intendenta de General Pueyrredón Fernanda Raverta.

Ante miles de personas que se concentraron desde el mediodía soleado en el tradicional paseo costero, Fernández criticó a los intendentes del oficialismo que “ahora dicen ‘corten boleta y vótenme a mí’”, y pidió a los electores: “El domingo, en Buenos Aires, en cada municipio y en Mar del Plata, boleta completa y adentro. ¡Vamos a hacerlo!”.

El candidato criticó al Gobierno nacional y aseguró que “han sido cuatro años de sinsabores”. Y denunció que la administración de Mauricio Macri “no tuvo ningún empacho en llenar los bolsillos de los bancos, mientras toda la Argentina se empobrecía”.

“Hemos visto cerrar 43 pequeñas y medianas empresas por día, perder el trabajo a cientos de miles de argentinos, caer economías regionales”, enumeró nuevamente, y llamó a “dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015”.