Carlos Tevez se entrenó normal y jugó para los suplentes

Carlos Tévez trabajó ayer en forma normal en la práctica del plantel de Boca Juniors e integró el equipo de los suplentes, recuperado de una molestia en el músculo soleo derecho que lo privó de estar en los dos últimos entrenamientos.

El delantero, quien fue titular en la victoria por 1 a 0 ante River el martes pasado, triunfo que no evitó la eliminación de Boca en las semifinales de la Copa Libertadores 2019, jugó ayer en el segundo equipo que paró el entrenador Gustavo Alfaro, en un ejercicio táctico ante un combinado de juveniles.

En la primera práctica de la semana, en la cancha 2 de Casa Amarilla, el director técnico paró dos equipos, uno con la mayoría de los titulares que jugaron por la Libertadores, y que formó con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Jan Hurtado.

El otro conjunto alineó a Marcos Díaz; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso y Frank Fabra; Sebastián Villa, Daniele De Rossi, Nicolás Capaldo y Emanuel Reynoso; Tévez y Ramón Abila.

Todo indica que el primer equipo para visitar a Lanús el jueves próximo por la Superliga, quizás con alguna variante, puede ser el que venció (y quedó eliminado) ante River, aunque el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de Tevez y “Wanchope” Abila, quien también arrastra una lesión muscular.

Franco Soldano, quien no trabajó con el resto del plantel por padecer una sobrecarga muscular en su pierna derecha, trabajó de manera diferenciada y hoy lo haría con normalidad.

Con respecto a la continuidad de Alfaro, quien ya señaló públicamente sus deseos de irse del club a fin de año, sigue sujeto a las elecciones para presidente de Boca que se realizarán el 8 de diciembre.

El director deportivo Nicolás Burdisso está empeñado en que Alfaro cambie de parecer si el oficialismo que se encolumna detrás del presidente saliente, Daniel Angelici, gana los comicios con el candidato Cristian Gribaudo a la cabeza.

Sin embargo, desde el círculo de allegados al entrenador piensan que estos seis partidos que quedan de la primera parte de la Superliga son muy importantes: si Boca se mantiene puntero al llegar el receso de verano, eso sería fundamental para que el ex técnico de Arsenal, Tigre y Huracán -a pesar de sus palabras tras la eliminación a manos de River- pueda cambiar su postura.

El que si va a continuar en el plantel xeneize es el defensor Lisandro López: Boca le comprará su pase al Benfica de Portugal en la suma de 3 millones de euros, como quedó pautado cuando “Licha” se incorporó a préstamo, en enero pasado.

Boca volverá a las prácticas hoy desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio y seguramente el entrenador volverá a probar el posible once para jugar el jueves ante el Granate.

Mañana, después del entrenamiento matutino en Casa Amarilla, los jugadores quedarán concentrados en el Hotel Madero.

Boca, que suma 21 puntos y es uno de los líderes de la Superliga junto con Argentinos, enfrentará el jueves como visitante a Lanús, desde las 21.20, en el estadio “La Fortaleza”, por la 11ª fecha del torneo.

El domingo 3 de noviembre, Boca jugará en La Bombonera desde las 11 contra Arsenal por 12ª fecha.