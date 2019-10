“Considero que obré bien”, afirmó el rector que pidió ante la Justicia su reincorporación

El rector de la Escuela Normal “Valentín Virasoro” de Paso de los Libres, Néstor Durán, fue separado de su rol y enviado a realizar tareas administrativas en otro establecimiento como parte de un sumario administrativo que le inició el pasado lunes el Ministerio de Educación. Una sanción que el profesor considera que no es correcta. En este sentido, afirmó: “Considero que obré bien” y si existiera alguna falla estimó que la medida al menos sería excesiva porque la normativa docente contempla cinco instancias previas a la separación del cargo. Por eso pidió su reincorporación por vía judicial.

Por problemas de salud, Durán está de licencia hasta hoy inclusive. No obstante, quien lo representa legalmente ya “interpuso un recurso de amparo y una medida de no innovar” ante un Juzgado local. De esta forma, oficializó su pedido de reincorporación a su cargo de rector que hace tres años estaba ejerciendo en la Escuela Normal “Valentín Virasoro”.

Edificio en el cual, el último sábado 28, se desarrolló el segundo Encuentro Provincial Transfeminista y cuyo uso el docente cedió en base a lo establecido por la normativa vigente, entre ellas, la Resolución Nº 1.568/12. Norma en la que, entre otras cuestiones, dispone que “el rector puede decidir sobre el uso de las instalaciones escolares por parte de otras entidades o instituciones cuando las actividades a realizar estén vinculadas a fines educativos y socioculturales”.

En este sentido, en diálogo con El Litoral, el rector manifestó que “durante el encuentro se realizaron talleres muy interesantes porque se abordaron problemáticas que sólo se pueden resolver mediante la educación, como la violencia de género y las adicciones”. Mientras que sobre el izamiento de banderas de los Pueblos Originarios y de la campaña nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aseveró que nunca lo autorizó ni avaló. “Por un problema me tuve que ausentar unos minutos y me llamaron para avisarme. Inmediatamente, regresé al colegio, las hice bajar e incluso desde la organización me pidieron disculpas al respecto”, manifestó Durán, quien acotó: “Por eso ellas también emitieron un comunicado aclarando que no tuve ningún tipo de participación en esa situación, sino que por el contrario, inmediatamente, hice que esas banderas fueran retiradas”.

Con respecto a esto último estimó que las insignias cuestionadas no permanecieron más de cinco minutos en el mástil.

Diálogo

“En lo personal no tengo ningún problema con nadie. Hace 32 años que soy docente y trabajo para que todos podamos vivir mejor”, señaló Durán, quien comentó que “le pedí una audiencia a la ministra de Educación. El lunes me darían una respuesta al respecto. Ojalá tenga la oportunidad de explicarle cómo sucedieron las cosas”.

Asimismo, remarcó que “considero que no hice nada en contra de la institución que está a mi cargo, por el contrario; creo que, antes como docente y ahora como rector, trabajo cada día en beneficio de los alumnos y colegas”.