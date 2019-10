Sin avances en el Plan Brucelosis

A seis meses de puesto en marcha el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina, impulsado por el Senasa a través de la Resolución N° 67/2019, son pocos los avances en la provincia. Son casi nulos los diagnósticos iniciales del rodeo, que obligatoriamente deben realizar los productores en un plazo de dos años (que finaliza en abril de 2021), mientras se trabaja para llegar a los productores más pequeños.

La semana pasada se realizó en Mercedes una reunión entre las partes involucradas, para ver la manera de avanzar en este plan sanitario, que desde sus inicios generó controversias entre los productores ganaderos.

“Nos comimos seis meses del plan y no avanzamos nada”, resumió el titular de la Fucosa, Ignacio Martínez Álvarez, quien participó de la reunión. El dirigente ruralista informó que “al laboratorio de la Fucosa no ingresó prácticamente ningún diagnóstico de sangrado total del rodeo, como lo prevé el programa; y tenemos información que en los demás laboratorios autorizados de la provincia la situación es similar”.

“Tendremos que encontrarle la estrategia de avanzar, porque el mercado chino lo exige; no es un capricho del Senasa llevar adelante este plan; sirve para sanear los rodeos porque los mercados internacionales lo exigen”, comentó Martínez Álvarez.

El tema de los pequeños productores continúa siendo un obstáculo para el avance del programa. “Nosotros tenemos el 80% del rodeo en manos de pequeños productores. Son alrededor de 600 mil cabezas a sangrar que las tienen unos 19 mil productores en toda la provincia. Son campos de difícil acceso, y donde sólo veterinarios pueden hacer el diagnóstico”, comentó. En este sentido, consideró que “para avanzar con el pequeño productor se necesitan recursos económicos; y en eso estamos trabajando”.