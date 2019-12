Causa Sapucay: liberaron al ex intendente “Juancho” Faraone y absolvieron a su hija

Instancias de definiciones llegan a la Justicia con la cercanía de las fiestas de fin de año y en tal sentido confirmaron ayer la liberación del ex intendente de Empedrado Juan Manuel “Juancho” Faraone y la absolución de su hija Agustina Faraone Sigel, en el marco de la causa Sapucay.

“Ayer -por el miércoles- hicimos los trámites en Comodoro Py y esta mañana, por ayer, a las 5 fue liberado. Por éstas horas está en un departamento en Buenos Aires”, precisó el abogado Pedro Martino quien defiende al ex mandatario comunal.

En cuanto al encuadre legal, el letrado reveló que “la carátula del caso de Faraone ya no es por narcotráfico sino que pasó a asociación ilícita. Para ello firmó un acuerdo para recuperar su libertad. Por ahora se hizo ese encuadre para lograr su liberación. No está reconociendo ningún delito. Se pone esa carátula con la anuencia del detenido para posibilitar su libertad”, explicó Martino ante Radio Dos.

Faraone fue enjuiciado por el TOC 3 y, en definitiva, se hizo un acuerdo en un juicio abreviado.

“Recuperó su libertad, ojalá pueda recuperar su vida”, graficó.

Hija

En otro orden de cosas, también se refirió a la situación de Agustina Faraone Sigel que en la jornada de hoy quedará libre, ya que fue absuelta por la Justicia en el marco del mismo proceso legal.

Opinó que “es salvaje lo que le hicieron. Uno de los fiscales le pidió perdón. Agustina no tenía una sola prueba en su contra. No tenía que estar un día detenida”. “Hicieron un show mediático. Lo adelanté en julio que iba a terminar así. En los casos de Faraone, son interpretaciones de comunicaciones telefónicas. Hubo una intencionalidad política. Y no solo Faraone es víctima”, insistió. Y ratificó: “Son inocentes, sino no estarían libres. Nadie queda libre por narcotráfico en un año”, remarcó.

Redes sociales

“Hoy 18 de diciembre 2019 se terminó una etapa oscura. En un juicio abreviado. Me declararon absuelta de culpa y cargo”, manifestó Agustina Faraone Sigel, a través de la cuenta de Facebook de su madre.

“Ocupo el face de mi madre para agradecerle, lo que es como madre; es agradecerle por no haber dudado nunca de mi palabra”, indicó en la noche del miércoles.

Agustina, que estaba con prisión domiciliaria porque tiene un bebé, es hija del ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, detenido a mediados de octubre de 2018.

Faraone fue intendente de Empedrado y funcionario de Lotería Correntina por el Partido Nuevo en la década del 90.