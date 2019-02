Docentes preparan contrapropuesta que prevé recuperación de 2018 y revisión

Este jueves volverán a reunirse los representantes de gremios docentes y de los ministerios de Hacienda y Finanzas, y de Educación. Los sindicatos preparan una contrapropuesta. Uno de los puntos en debate será la recuperación de la pérdida que generó en los salarios la inflación de 2018. El Gobierno, a la vez, ensaya alternativas como mejorar los adicionales.

La mesa de gestión se reunirá a las 9,30 en el Ministerio de Educación. Los representantes de los educadores analizan una primera propuesta del Gobierno provincial. Cada sindicato realiza consultas internas a las bases y elaboran una contrapropuesta que tendrán que unificar para este jueves. Participarán Acdp, Amet, MUD, UDA y Sadop.

Una de las posibilidades de mejora que habría ofrecido la Provincia fue elevar el plus de 500 pesos a mil pesos, y el adicional remunerativo de 4.500 a 6.500 pesos, según informaron a este diario desde el arco gremial. Esta es una de las alternativas que brindó el Gobierno pero que aún estaría en análisis porque el número no se habría cerrado. Para algunos gremios sería una buena medida porque impactará en los demás sectores estatales.

La Provincia, además, prevé una estimación de inflación cercana al 23 por ciento, tal como se estableció en las pautas macroeconómicas del Presupuesto Nacional y, de acuerdo con lo incorporado en el Presupuesto Provincial, aprobado por la Legislatura.

Los representantes sindicales descreen que puedan mantenerse estos indicadores, dado que enero ya marcó una inflación superior a lo contemplado por Nación. A lo que se suma el antecedente de 2018, cuando el IPC anual rompió todos los pronósticos. El año pasado la inflación superó el 47 por ciento. Sin embargo, algunos consideran lícito contar con estas proyecciones y sobre esta base, acordar una cláusula de revisión más adelante. “Si la situación supera lo previsto, podríamos ver una revisión, o convocar de nuevo a la mesa paritaria, en caso de ser necesario”, dijo a El Litoral el secretario general del Movimiento Unificador Docente (MUD), Juan Carlos Kuroki. Este es un punto que generó alguna que otra fricción.

Durante la última reunión también se analizaron ítems específicos como los fondos complementarios, mejoras al básico y el piso salarial. “Este es un tema importante porque son los que menos cobran”, indicó Kuroki, quien señaló, aún no se esbozó una cifra definitiva. Actualmente está en más de 16 mil pesos.

Por lo pronto, los representantes gremiales trabajan en una contrapropuesta cuyos principales conceptos consisten en lograr la recuperación del salario perdido en 2018, es decir, salvar un déficit cercano al 18 por ciento; proyectar incrementos teniendo en cuenta lo presupuestado por el Gobierno provincial; lograr una cláusula de revisión; lograr un piso salarial lo más satisfactorio posible.

“El conflicto por el conflicto no nos ayudará”, dijo Kuroki. “Sabemos que no podemos llegar a un ideal, pero sí lograr un acuerdo lo más satisfactorio posible”, indicó el representante gremial. Un punto recurrente, en el cual están de acuerdo los gremios, consiste en lograr la recuperación de lo perdido en 2018.