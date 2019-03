Se completó el Tribunal que juzgará a Cristina Kirchner en una de sus causas

Palliotti fue designada para integrar el Tribunal Oral Federal 2 junto a los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes fijaron el 21 de mayo próximo como fecha de inicio para el primer juicio oral a la actual senadora.

El sorteo se realizó a primera hora de la mañana en la planta baja de los tribunales federales de Retiro y se designó así al reemplazo del fallecido juez Jorge Tassara, quien murió el 5 de marzo pasado por complicaciones tras una operación cardíaca.

Palliotti es jueza titular del Tribunal Oral Federal 5 pero actualmente interviene en otro juicio que tiene al detenido Lázaro Báez como acusado junto a sus hijos por lavado de activos en la llamada "ruta del dinero K".

La magistrada deberá resolver si acepta o no la designación para el juicio de obra pública y además las partes podrían presentar objeciones.

Como cuarto juez suplente para el debate oral se designó desde un principio a Andrés Basso.

Palliotti participa del juicio por "la ruta del dinero k" que tiene lugar todos los miércoles en los tribunales federales de Retiro por el Tribunal Oral Federal 4 pero además su propio Tribunal prepara otro proceso en el que está acusada la ex presidenta, la causa "Los Sauces"

En esta última pesquisa la ex Presidenta llegará a juicio junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Palliotti fue una de las magistradas que votó a favor de excarcelar al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa de la imprenta Ciccone, decisión revertida luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó su vuelta a prisión.

El sorteo para cubrir la vacante del Tribunal Oral Federal 2 en lo referido al juicio por la obra pública en Santa Cruz se hizo a pedido de los jueces que lo integran.

Éste será el primer juicio oral que enfrentará la senadora y ex presidenta, procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita que benefició a las empresas del grupo Báez con la adjudicación del 85 por ciento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.