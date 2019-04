Tras la media sanción, ley de promoción de pastera desembarca en Diputados

El proyecto de ley que declara de interés provincial, con carácter estratégico para el desarrollo de la economía local, la industria celulósica y papelera, aún no ha tomado estado parlamentario en Diputados. Si bien inició el trámite el expediente en la Cámara baja, el cuerpo no sesionó la semana pasada por lo que podría avanzar esta semana.

La iniciativa, que lleva la firma de los integrantes del bloque Encuentro por Corrientes del Senado, cuenta con media sanción de la Cámara alta. En Diputados si bien la propuesta ingresó la semana pasada, al no haberse concretado la sesión, formalmente tomaría estado parlamentario este miércoles, de dar quórum los legisladores en el recinto.

A la Cámara baja también ingresó un proyecto de modificación de la Ley Nº 5.067 y del Decreto Ley Nº 212/01, que incorpora la actividad de producción de pasta celulosa y papel. Por otra parte, la ley de promoción de pasteras contempla la reglamentación de la Constitución Provincial en lo que refiere a la compra de tierras por parte de extranjeros. De esta manera, se permitirá a los capitales externos adquirir tierras productivas en la provincia para la instalación de plantas celulósicas. La propuesta cuenta con el apoyo de las federaciones económicas y empresariales locales.