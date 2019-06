Enfermera correntina es la única mujer entre los diez prófugos más buscados del país

Asesinos, violadores, manifestantes, ex policías, una enfermera y un carnicero figuran entre las diez personas más buscadas del país. Todos son hombres, salvo Patricia Mabel López, quien fuera condenada a prisión perpetua por el brutal crimen de Ramoncito González, perpetrado en Mercedes en medio de un ritual con tintes satánicos.

La enfermera está prófuga desde el 14 de mayo de 2012. Durante el juicio oral que se desarrolló en Mercedes condenaron a 9 integrantes, López había sido absuelta en tanto fue condenada posteriormente en casación.

Al ir a buscarla ya no la encontraron y desde el 23 de septiembre de 2011 es infructuosamente buscada.

La mujer está implicada en el salvaje crimen de Ramón González, el niño de 12 años que fue violado, torturado y decapitado durante un ritual satánico en el 2006.

La autopsia reveló que el nene había sido sometido a los peores vejámenes: lo habían violado y empalado, le habían quitado varias vértebras y, después de muerto, lo habían decapitado. Su cabeza no fue hallada en el baldío, sino en otro lugar y le habían quitado la piel.

Cufre

El Gobierno nacional puso el acento en los prófugos y creó en el 2015 el Comando Unificado Federal de Recaptura de Prófugos y Evadidos de la Justicia (Cufre), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Hoy los prófugos son una prioridad. Hay un sistema y una estrategia para ir tras ellos”, detalló a Infobae Darío Oroquieta, subsecretario de Políticas de Seguridad.

Quiénes son

En la nómina figuran Tito Franklyn Escobar Ayllon, un ciudadano boliviano buscado por “abuso sexual agravado con acceso carnal” desde el 18 de abril de 2015. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $500.000.

Sebastián Rodrigo Romero, ex candidato a diputado nacional por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, buscado por atacar a policías en las inmediaciones del Congreso durante las manifestaciones contra la reforma previsional en 2017. Pesa una recompensa de $1.000.000.

Walter Gustavo “El lobo” Leguizamón era el jefe de la Uocra de Lomas de Zamora. Está señalado como el autor intelectual de un homicidio a otro integrante del gremio.

Pablo Martín Gerez formó parte de la Brigada de Investigaciones de La Plata y fue uno de los responsables del crimen de Andrés Núñez, albañil y futbolista amateur, primer desaparecido en democracia. Está prófugo de la Justicia desde el año 1990, imputado por el secuestro y torturas seguidas de muerte.

Gustavo Antonio Recalde, acusado de asesinar a un guardia de seguridad el 22 de julio de 1997 en Villa Urquiza. Recibió condena de cadena perpetua y estuvo preso en Colonia Penal de General Roca U5, provincia de Río Negro, de donde escapó el 30 de abril de 2012.

Maximiliano José Espinillo violó a una menor de edad durante 7 años y se encuentra prófugo desde 2018. Ofrecen recompensa de $500.000.

Ariel Simón Paz posee causas de robo agravado por uso de armas y fue calificado por el Servicio Bonaerense (SPB) como de “alta peligrosidad”. Se fugó en las últimas horas cuando era trasladado desde el penal de Sierra Chica para comparecer ante la Justicia en La Plata. Pedro Ramón “El Carnicero” Fernández Torres implicado en “homicidio simple”. De nacionalidad paraguaya, lo buscan por el crimen del empresario español Roberto Fernández Montes, ocurrido en un departamento del barrio de Caballito, en 2017.

Jorge Luis Martínez Caballero, el 7 de septiembre de 2008 mató al policía bonaerense Walter José Molfesse.