Johnson y Hunt se disputarán el puesto de primer ministro

Diametralmente opuestos, los políticos británicos Boris Johnson y Jeremy Hunt se disputarán los votos de 160.000 miembros del Partido Conservador para suceder a la primera ministra Theresa May, que dimitió derrotada por el Brexit.

En la última de las cinco rondas de votos por los 313 diputados tories, destinadas a reducir a dos la decenas de candidatos que aspiraban al liderazgo del partido, el polémico ex canciller Johnson obtuvo 160 votos y el serio y actual canciller Hunt 77. El ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, fue el último candidato eliminado con 75 votos.

El sábado, ambos emprenderán una campaña para presentar sus programas a los 160.000 miembros de la formación, que tendrán la última palabra durante una votación organizada a finales de julio.

El vencedor se convertirá en el nuevo líder del Partido Conservador y como tal asumirá el cargo de primer ministro, ocupado hasta ese momento por May, quien se vio obligada a renunciar por su incapacidad para lograr que el Parlamento aprobase el acuerdo de Brexit que negoció con Bruselas.