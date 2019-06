En la Escuela Nº 5 las abejas acecharon a electores y autoridades de mesa

“Con un vaso lleno de agua y con azúcar, como así también tirando gaseosas en el patio, logramos que no nos piquen, porque venían contra nosotros. La gente tenía miedo”, comenzó relatando a El Litoral la presidenta de una mesa de la Escuela Nº 5 “España”, ubicada en el barrio Bañado Norte.

Sin saber por qué y con mucha preocupación, los integrantes de una de las mesas electorales de la escuela relataron a El Litoral que durante todo el día, muchas abejas invadieron el lugar acechando a todos los presentes.

“Tratábamos de sacarnos de encima las abejas, pero igual nos revoloteaban. Nos sugirieron que en un vaso con agua le pongamos azúcar y eso hicimos; así se fueron un poco. También de la desesperación esparcimos gaseosa en el patio para que se alejen”, indicaron.

“Nosotros no sabemos si las abejas aparecieron hoy nomás o siempre están, porque acá hay muchos chicos y es un peligro para ellos”, agregaron.

Vale señalar que durante la visita que efectuó El Litoral se pudo observar la presencia de las abejas e incluso que algunas de ellas fenecían en el piso escolar.

Y como si este inconveniente hubiese sido poco para complicar la jornada, las autoridades de mesa, tras el cierre de las puertas a las 18, debieron acudir rápidamente a los salones porque en los pasillos no había iluminación, situación que promediando la tarde se comenzaba a sentir en algunas mesas receptoras, dado que estaban ubicadas tras algunas columnas.