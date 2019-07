Derrotas de Aranduroga y San Patricio que ahora se eliminarán en cuartos

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

La última jornada de la fase clasificatoria, décimo cuarta fecha, del Torneo Regional NEA de rugby de primera división tuvo ayer un saldo negativo para los equipos correntinos que se presentaron en Resistencia. Aranduroga cayó frente a Sixty 22 a 13 y San Patricio perdió contra Regatas 38 a 22. Estos resultados determinaron que Rojinegros y Cebras deberán protagonizar uno de los choques de cuartos de final, en tanto que en el restante estarán Sixty y Aguará que superó como local a Capri 28 a 7 por segundo año consecutivo llegó a esta instancia.

En Villa Fabiana, Aranduroga fue superado en el juego y en el marcador. Durante el primer tiempo, Sixty tuvo el control de la pelota y el dominio territorial, aunque careció de contundencia para plasmarlo en puntos.

De tanto insistir, el local logró su primer try a través de Jorge Catalina, mientras que Julio Pineda aportó la conversión.

Aranduroga tuvo que defenderse constantemente y en una de las pocas veces que estuvo en posición ofensiva, Enzo González, que volvió al equipo después de jugar en España, anotó un penal. En tanto que por la misma vía, Pineda volvió a darle 7 (10-3) puntos de ventaja a su equipo.

En el arranque del complemento, Aranduroga asumió el protagonismo. Jugó más adelantado y mostró paciencia para atacar. Así, Nicolás Cabral llegó al try y González acertó la conversión para igualar el marcador en 10.

Fue el momento del equipo correntino, hasta que Pineda desequilibró en un jugada personal, tomó la pelota de aire uno metros atrás de la mitad de cancha, en su campo, y a base de velocidad y potencia dejó varios rivales en el camino. El ataque siguió con los delanteros y Axel Romero fue el encargado de apoyar el try.

En el resto del cotejo, pasó poco y nada hasta la última acción del partido. Aranduroga no tuvo variantes para avanzar (solamente sumó un nuevo penal de González) y Sixty se defendió correctamente.

Sobre el desenlace, Galo Maglione tapó un despeje rival, la pelota le pico bien, con campo abierto corrió y apoyó el try cerca de uno de los banderines. Esta conquista aseguró el triunfo local que además le impidió sumar bonus a Aranduroga.

Por su parte, San Patricio, que ya tenía su lugar asegurado en los cuartos de final, se presentó en el complejo La Isla de Regatas Resistencia donde jugó un buen primer tiempo (ganaba 15 a 0) pero después no pudo frenar la reacción chaqueña y perdió 38 a 22.

La apertura del marcador llegó a los 20 minutos del primer tiempo con un penal de Juan Gómez Artal. Desde allí creció San Patricio merced a la labor de sus delanteros y la peligrosidad de sus tres cuartos.

En el complemento, Regatas fue agresivo y profundo en ataque. El local creció en su juego y encontró espacios en la defensa correntina para llegar cinco veces al try y dar vuelta el marcador.