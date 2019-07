De Vido solicitó la domiciliaria

En el marco de la causa de los cuadernos, el ex ministro de Planificación Julio De Vido pidió la prisión domiciliaria por su estado de salud y por estar a punto de llegar a la edad necesaria para solicitar este beneficio.

Según argumentó la defensa del ex funcionario, De Vido padece hipertensión arterial, úlceras, un nódulo en un pulmón y es insulinodependiente. Además, dijeron que deberían darle porque está “transitando” los 70 años, pese a que todavía no tiene esa edad porque cumple en el mes de diciembre.