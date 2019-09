Doble espectáculo en los Nuevos Sonidos del Guarán

En el espacio cultural del Museo Casa Molina, César Frette Trío y Guaranítica ofrecieron ayer una conferencia de prensa en el marco de la presentación que realizarán hoy a las 21.30 en el Teatro Juan de Vera en el marco del ciclo Los Nuevos Sonidos del Guarán.

Ambas formaciones musicales llevan poco más de una década de vida. Si bien cada una de ellas recorrió caminos diferentes en sus inicios, en el último tiempo se dieron cuenta que tienen mucho en común por lo que comenzaron a hacer cosas juntos.

De esta manera, los integrantes de ambos grupos comentaron a la prensa que desde hace tiempo vienen trabajando para presentarse mañana en el coliseo mayor, un escenario que los enorgullece.

El espectáculo se desarrollará bajo el lema “Camino interior” y está íntimamente ligado al trabajo que vienen realizando desde hace 10 años. “La idea no es otra que exponer, mostrar, desnudar al público nuestra música, el chamamé que llevamos dentro”, explicó Charo Colque de Guaranítica.

“Uno no se comienza a conocer, hasta que no se empieza a sentir. Hoy, estamos preparados para recorrer ese camino interior y mostrar no sólo todo lo que fuimos aprendiendo en este tiempo y traduciéndolo en melodías, sino también el culto a la amistad y esa música que es el sentimiento genuino de nuestra gente y que en este caso en particular, unió a estos dos grupos", dijo César Frette.

Lo cierto es que ambos grupos se caracterizan por su interés en trabajar y mostrar algo nuevo. Un sonido, una letra que los represente como correntinos. “Debo reconocer que como artista no sólo siento la necesidad de hacerlo sino que el público también pide nuevas propuestas. Lo que no quiere decir que debemos olvidarnos de las raíces chamameceras, porque todo lo que se hace viene de ella, pero es importante dejar un legado en nuestra música litoraleña”, explicó el artista oriundo de San Roque, quien junto a Diego Dabrio y Alejandro Mendoza, apuestan a versiones originales y a temas inéditos de composición propia, donde cada instrumento es protagonista.