Preocupación por despidos de trabajadores jornalizados en Ituzaingó

La Municipalidad de Ituzaingó habría prescindido de los servicios de varias decenas de personas que trabajaban como contratadas o jornalizadas en diferentes áreas: obras públicas, servicios, administración, etc. De los damnificados, según pudo saber El Litoral, existiría un acuerdo para un grupo. Esto consistiría en que unos 28 trabajadores cobrarían $3 mil por mes durante un trimestre.

Ese aporte implica un paliativo ante la difícil situación que está atravesando un número considerable de trabajadores. Sin embargo, no sería una solución a la pérdida de la fuente laboral.

“Hay mucha incertidumbre entre los trabajadores porque no saben quién o quiénes pueden ser los próximos en perder su trabajo. Y si bien eso es terrible en cualquier momento, ahora es peor debido a la situación económica en la que estamos en nuestro país”, comentó uno de los empleados que es de planta permanente en la Comuna. En este sentido indicó que “aunque en mi caso tengo estabilidad, no puedo mantenerme ajeno a esta situación que está afectando a muchas familias de Ituzaingó”.

Hasta ahora no habría un comunicado oficial desde la Comuna sobre por qué resolvieron despedir trabajadores. “Lo que trascendió es que supuestamente somos muchos y como ahora se aplicará un recorte de la coparticipación, dicen que no tendrían para pagar todos los sueldos”, añadió. Tras lo cual destacó: “Ojalá encuentren alguna otra alternativa a esa reducción en los ingresos para que no sigan despidiendo trabajadores”.