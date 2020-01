Docentes: esperan revitalizar fondos para las provincias

Desde la derogación por decreto de la paritaria nacional en 2018, el debate salarial docente se centró en las provincias y hubo asimetrías con remesas nacionales prácticamente paralizadas, según indicaron desde las centrales gremiales. Ahora, con el anuncio del regreso de estas conversaciones se demandará revitalizar el Fondo de Incentivo que beneficiará a jurisdicciones como Corrientes, en simultáneo se mantienen las expectativas locales de las negociaciones.

“La expectativa es por la lucha de años. UDA había hecho una presentación judicial (para revertir la derogación por decreto). Pero es bienvenido que el gobierno nacional abra las puertas para negociar”, dijo ayer a Mega 24 el secretario general de UDA Corrientes, Juan Cristiani. En tanto, el secretario general de Acdp, José Gea confirmó a El Litoral que participará de la mesa y señaló que escuchará la propuesta de Nación para luego bajar a las bases.

De revitalizarse los envíos de fondos nacionales, esto beneficiará a provincias como Corrientes, ya que impactará en un incremento del Incentivo Docente, el cual, según señalaron desde centrales gremiales, se mantuvo prácticamente congelado, si se tiene en cuenta que su crecimiento no habría sido en proporción a la inflación.

También, de acuerdo con un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento (Cippec), el salario docente es mejor en este milenio que en los 90, sin embargo, entre 2015 y 2018 dejó de crecer. Además, se dio cuenta de una fuerte disparidad entre los salarios de las diferentes provincias, aunque es necesario marcar que cada región presenta diferencias en sus respectivos costos de vida.

Por otra parte, Corrientes mantuvo un Fondo Compensador local para establecer mejoras salariales como producto del diálogo con parte de los sindicatos provinciales. Este se complementó con una fracción de los envíos de remesas nacionales, como dicho incentivo.

Las paritarias nacionales se derogaron por decreto 52/18 durante el gobierno de Mauricio Macri. En su lugar, se instauró una mesa de acuerdo marco en la cual se discutía diversos ítems educativos, no así el piso salarial docente o cargo testigo.

Este quedó establecido por el mencionado decreto que no podrá ser inferior al 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil. Esto, en relación con un acuerdo firmado el 25 de febrero de 2016, precisamente, en paritarias.

Las paritarias nacionales docentes fueron reguladas por el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y el decreto reglamentario Nº 457/07. Comenzó a regir en 2008. Las partes debían acordar condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. El 17 de enero de 2018, por decreto se derogaron artículos del 457/07 que cambió el escenario de las negociaciones, principalmente en lo que respecta al piso. El motivo, según se alegó es que era potestad de las provincias ya que estas debían, luego “blanquear” parte de los fondos nacionales, al año subsiguiente, del dinero remitido por Nación. Esta fue una de las principales críticas de la anterior administración provincial.

Ahora, la gestión de Alberto Fernández anunció que reabrirá las paritarias. Los sindicatos ya tienen fecha de convocatoria para el 20 de enero. No se habilitará cláusula gatillo, tampoco un bono especial. Sin embargo, no se descarta un aumento del Fondo de Incentivo Docente, el cual podría decantar en los 4 mil pesos anunciados para el sector privado. También, desde Ctera informaron que solicitarán el envío de remesas nacionales para evitar desigualdades entre provincias.