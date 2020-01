“Vamos encontrando nuestro ritmo”, dijo Ramírez Barrios

El ala pivote correntino, Fabián Ramírez Barrios, fue figura de Regatas en la difícil gira por Santiago del Estero, donde cosechó una derrota y un triunfo. Este lunes al bajar del ómnibus dijo que “vamos encontrando nuestro ritmo”.

“Contento por la actuación del equipo en ambos partidos. No tuvimos suerte con Quimsa, habiendo jugado bien durante casi todo el partido, pero no lo cerramos bien y se nos escapó en el final”, comenzó diciendo el ala pivote correntino Fabián Ramírez Barrios.

“Pero el equipo siguió prendido, siguió concentrado y pudo sacar adelante un partido muy complicado con Olímpico, y traer una victoria muy importante”, completó el sub capitán “Fantasma”.

Regatas Corrientes inicio la gira por Santiago del Estero, con derrota ante Quimsa por 93 a 89, en un partido donde Ramírez Barrios, con un doble, dejó el score 90 a 89 con un minuto por jugar.

En La Banda, en tanto, el equipo de Lucas Victoriano logró una clave victoria por 87 a 83, con una actuación superlativa del ala pivote correntino, que convirtió 20 puntos, y se erigió como figura del match.

“De a poquito vamos encontrando nuestro ritmo, el camino que le va a llevar a Regatas a grandes cosas. Ojalá lo podamos mantener, especialmente la intensidad y la concentración”, dijo Ramírez Barrios como balance de lo que dejó la gira.

“Volvimos a ser un equipo intenso tanto en defensa como en ataque, como lo fuimos en el Súper 20. También mejoramos la concentración en defensa, que venía fallando”, dijo el ala pivote correntino para completar.

Se debe recordar que con estos resultados, Regatas continúa con récord negativo en la competencia, con seis triunfos y ocho derrotas, que lo ubican prácticamente en mitad de tabla, pero todavía con mucha Liga por recorrer.

Ahora Regatas tras un descanso merecido (lunes), volverá a los entrenamientos hoy, en una semana larga, con la mente ya puesta en Obras Sanitarias.