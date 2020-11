Libres sumó 12 casos y desde el hospital se abocan a garantizar todos los servicios

Noviembre fue un mes complicado para Paso de los Libres por la cantidad de casos de coronavirus, ayer sumó otros 12 y tiene 143 pacientes activos, por lo que desde el sector sanitario reiteran la necesidad de que la población reduzca la movilidad urbana y respete las medidas de prevención para no agravar más la situación.

Tal como publicó El Litoral en ediciones recientes, durante la última semana se realizó un amplio testeo centinela en el hospital San José debido a que se registraron contagios en el personal sanitario, tanto de esta institución como de un sanatorio privado.

Al respecto, ayer informaron fuentes médicas a El Litoral que “los testeos PCR que se mandaron a Corrientes nos están enviando los resultados, aparentemente serían negativos la mayoría”.

Durante la jornada de ayer indicaron que “se hicieron 45 hisopados como parte de las búsquedas de activos ya programadas. Mañana (por hoy) haremos a los sintomáticos y a los que están por recibir el alta”, agregaron. A la vez que anticiparon: “El lunes de vuelta retomamos el testeo a todos los contactos estrechos, el rastreo de positivos”.

Cabe recordar que uno de los focos recientes de mayor contagio se dio en el Complejo Terminal de Cargas (Cotecar). “Ahora está en una meseta, con casos semanales”, señalaron desde el sector sanitario y estimaron que “el 35%del personal que allí trabajo adquirió el virus”. A la vez que resaltaron “varios ya están recibiendo el alta”.

Advertencia

“Vemos mucha movilidad en la calle, no hay cumplimientos de las medidas ni controles”, expresaron y advirtieron que “estamos saturados en la parte investigación. Es decir, en testeos para la búsqueda de sintomáticos. Pero no queremos que se sature en la parte de atención del hospital, a eso no deberíamos llegar”, sostuvieron.

Por otro lado, comentaron que “tuvimos que internar pacientes poscoronavirus, por lesiones pulmonares. Gente que ya fue dada de alta, pero ahora regresa porque quedan con secuelas”, agregaron.

(JPV)