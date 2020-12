Jonathan Leyes, medalla de bronce en el Iberoamericano

Crece. “Yoni” Leyes seguirá adelante con los entrenamientos a pesar de que no tiene competencias en vista.

El correntino Jonathan Leyes tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Copa Cslp Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de pesas, que recientemente se llevó adelante de manera virtual, organizado por la federación colombiana de esta disciplina.

El joven de 19 años compitió en el Iberomericano, categoría Sub 20, hasta 60 kg, y se alzó con la medalla de bronce. El registro fue el siguiente: arranque (105 arranque), envión (103) y en el total fue 238.

“Esta fue mi primera competencia del año. Me fue superbien. Me preparé desde que inició la pandemia” le comentó a El Litoral el joven pesista.

Leyes compitió desde la casa de su actual entrenador, el profesor Marcelo Fernández.

“Extrañaba muchísimo poder competir. Mi última actuación fue en el Sudamericano del año pasado, en diciembre, en Buenos Aires” comentó el pesista.

“La tercera posición es muy buena por todo lo que pasamos durante el año”, reconoció Leyes, que por lo pronto, no tiene una agenda de competencias confirmadas para el año que viene, ya que no hay anuncios de competencias al respecto.

“Me sentí superbien compitiendo. Tengo el apoyo de mis entrenadores, que siempre me están alentando. Tengo una buena preparación y una buena alimentación. Mi familia me acompaña y todos mis seres queridos” recalcó el correntino. quien hace seis años se dedica al levantamiento de pesas olímpico.

Las competencias se realizaron conforme a las reglas de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (IWF).

No para

En un alto de su entrenamiento que cumple en la casa de su entrenador Marcelo Fernández, Yoni Leyes expresó que no detendrá sus prácticas. “Yo no voy parar, tal vez lo haga el 25 y el 1 de enero, pero la idea es seguir entrenando”, confesó Leyes.