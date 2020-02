Dengue: en el 50% de los barrios habría casos y ampliaron los equipos técnicos de control

En Corrientes, confirmaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia que hay 67 casos de dengue de los cuales 23 son autóctonos y, del total, 53 pertenecen a la Capital. Al respecto, la coordinadora del Programa Provincial de Lucha contra el Dengue, Angelina Bobadilla, dijo a El Litoral que la comunidad debe reforzar la prevención y que se esperan que siga aumentando la cifra hasta abril.

A la vez, precisaron que en lo que va del período de verano 2019-2020, desde el Laboratorio Central de la Provincia se han monitoreado 733 muestras de síndrome febril inespecífico. En el interior se han encontrado personas infectadas por el vector en Itá Ibaté (1), Santo Tomé (1), Saladas (2), Empedrado (2), Itatí (3), Curuzú Cuatiá (1), Ituzaingó (1), Paso de la Patria (1), Riachuelo (1), Virasoro (1).

En cuanto al serotipo, 21 fueron identificados con DEN 4 que se corresponde desde el punto de vista epidemiológico con el mismo serotipo que se identificó en países limítrofes como Paraguay; en 16 casos se identificó el serotipo DEN 1 correspondiéndose con el virus circulante en la provincia de Misiones y, en 30 casos se encuentran pendiente la genotipificación.

En Capital, hay 20 que tienen antecedentes de viaje a Paraguay; 6 de Misiones (Puerto Iguazú: 5, Eldorado: 1); 1 sin determinar foco aún (Mar del Plata / Chaco); 2 de Formosa; 20 son autóctonos y 4 se encuentran en investigación.

“La mayoría son importados pero también hay autóctonos y, esto forma parte de la evolución de los casos de dengue, está dentro de lo planificado y las brigadas están saliendo todos los días. Hoy (por ayer) a raíz del ingresos de casos sospechosos y viendo a la vez los resultados que se han incrementado, se han sumado recursos técnicos para el bloqueo. Hay una dispersión de casos, se encuentran en diferentes barrios de la capital”, comentó a El Litoral Bobadilla.

Respecto a la capital y el trabajo que realizan ante la aparición de positivos, indicó que más del 50% de los barrios tienen un caso ya que se notifican uno o dos por cada uno. A la vez, remarcó que “estamos preparados” y que suman más actores en esta etapa.

“La población debe usar repelente también en Corrientes, no sólo cuando viajan. Cuando viajan deben tener aún más precaución porque hay provincias vecinas complicadas. Todas las provincias con clima cálido estamos con casos de dengue y por ello insistimos en el uso de repelente”, señaló.

Por el fin de semana largo, insistió en los cuidados que tiene que tener el viajero pero también el de la provincia. “Hay que renovar continuamente el repelente y en nuestras casas debemos hacer descacharrado, la tarea en nuestra casa es eliminar los recipientes que pueden servir de criaderos de mosquitos”, sostuvo y agregó que “en marzo se daría el pico máximo de casos y luego empezaría a bajar.

“Tener un caso autóctono es un riesgo que sabíamos que teníamos en nuestra zona, también sabemos que tenemos riesgo de zica y chikungunya. Tener un autóctono significa que un mosquito de Corrientes picó a una persona infectada y transmitió a otro. Al no haber tantos casos por barrio significa que estamos actuando a tiempo por la consulta temprana y el bloqueo inmediato.

Ayer a las 8.10 salieron del Hospital Ángela I. de Llano ocho equipos de la Dirección de Epidemiología de Salud Pública para hacer prevención y control en diferentes barrios.

“Estamos haciendo fumigación y las tareas que nos corresponden, luego el vecino debe hacer la tarea de mantener la higiene para que el mosquito no se reproduzca. Recorrimos varias zonas con los equipos como en la zona del mismo hospital y cerca del aeropuerto”, precisó en cuanto a tareas y dijo que “sabemos que esto irá creciendo y por ello aumentamos los recursos técnicos”.