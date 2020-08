Santiago del Estero: restringen desde hoy la circulación

Ante una suba de casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, anunció la restricción horaria en la circulación para las dos ciudades más importantes de la provincia: Capital y La Banda.

El horario permitido será entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Además, se suspendió la vuelta a clases.

La provincia tenía, hasta el lunes último, 40 positivos acumulados, pero ayer, al confirmarse el "caso 41" y el itinerario de reuniones, juntadas y asados que esta persona hizo estando con síntomas compatibles con covid-19, se registraron 17 nuevos contagios por contacto estrecho y ayer se sumaron 7 más.

En conferencia de prensa, el gobernador Zamora dijo: "Hemos tomado la medida más leve posible. Es momentánea y dura hasta el 16 de agosto, solo 10 días. No se prohíbe ninguna actividad, solo limitar el horario. Todo lo que se venía haciendo en Capital y Banda se seguirá haciendo, pero de 8 a 18 horas. No queda abierto casi nada después de las 18 excepto las farmacias y estaciones de servicio".

"Estamos en una situación complicada en la provincia, no grave, pero sí complicada si no hacemos lo que no hay que hacer. Ya sabemos de dónde se ha contagiado el caso 41, se contagió de un familiar. Hoy tenemos un problema epidemiológico que no sabíamos que teníamos 48 días atrás y esto nos obliga a tomar medidas", enfatizó.

