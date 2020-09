Presupuesto: la Comuna esperará a Nación y Provincia para presentar sus números

Las áreas técnicas de la Comuna alistan un borrador del presupuesto 2021, mientras que fuentes oficiales informaron a El Litoral que aguardarán los números de Provincia y Nación para presentar los propios.

La previsión de gastos y recursos contempla $6.212.274.212 y la autorización para un empréstito por $500 millones.

Considerando que a esta altura del año, tanto Provincia como Municipio deben comenzar a analizar los números para el año próximo, fuentes municipales informaron a El Litoral que ya se avanza con un borrador del presupuesto 2021, pero advierten que aguardarán las estimaciones del Gobierno provincial y nacional, dado la difícil situación que se atraviesa dada la caída en materia de recaudación.

Municipio

El Presupuesto 2020, ingresó al Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes a finales de noviembre del año pasado para luego ser aprobado el 19 de diciembre, y cuenta con más de $6.212 millones para este año. La previsión de gastos y recursos contempla $6.212.274.212 y la autorización para un empréstito por $500 millones.

En el 2019 el presupuesto fue de $4.166.939.311, por lo que el incremento para este año fue del 49%.

En la misma fecha también se aprobó la Tarifaria 2020, que estableció que los tributos e impuestos comunales rondaron entre el 40 y 48 por ciento. Esto no tuvo mucho asidero en el sector comercial. “Todavía no tenemos novedades sobre la tarifaria del año que viene. Pero este año el esquema no cambió mucho, por lo que estimamos que no pase desapercibido la situación de la pandemia y sus consecuencias”, dijo a El Litoral, Gustavo Ingaramo referente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr).

En tanto, vale considerar que dada la pandemia, el intendente, Eduardo Tassano, admitió que la caída en la recaudación como consecuencia de la pandemia fue del 40 por ciento.

Provincia

En tanto en la provincia, la Ley de Leyes tras una semana de tomar estado parlamentario fue aprobado el 11 de diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados con una votación de 23 a 6, donde se avaló el pedido de un crédito por 3.000 millones de pesos y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corrientes. Y posteriormente el Senado provincial hizo lo propio el 18 de diciembre del año pasado, y la propuesta contó con 10 votos positivos y 4 en contra.

Nación

Mientras que la situación Nacional fue muy diferente a la de Corrientes, dado que los números se prorrogaron. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso inaugural de la Asamblea Legislativa, anunció la prórroga del presupuesto vigente, ya que consideró que los números del gobierno saliente no reflejaban la realidad. Y al no contar con una ley de presupuesto para el año en curso, el Poder Ejecutivo puede recurrir a la Ley del año anterior y modificar partidas, lo que da mucha más flexibilidad y discrecionalidad.

Vale considerar que a mediados de agosto, también el Senado nacional aprobó una ampliación del presupuesto que autoriza al gobierno a aumentar las erogaciones por un monto de casi $1,9 billón, de los cuales el 80 por ciento será destinado a la implementación de programas productivos, laborales y sociales con el objeto de paliar las consecuencia de la pandemia.

Poder Judicial

Cabe considerar que a fines de agosto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Luis Eduardo Rey Vázquez, tras un encuentro con el ministro de Hacienda de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini, informó a El Litoral que la pandemia los obligó a recortar gastos y que hasta ese momento no solicitaron una partida extraordinaria al Ejecutivo Provincial. Pero a su vez manifestaron que se mantienen alertas ante la situación epidemiológica y económica nacional y provincial, por lo que no se descarta que se avance en este sentido en las próximas semanas. Ellos para el presente año pidieron $8.037.245.394, monto del cual sólo obtuvieron $5.798.584.370.

