Confirmado: habrá Fiesta del Chamamé en enero y carnaval en febrero

Luego de un verano silencioso en el corsódromo Nolo Alías, el carnaval volverá a decir presente en febrero del 2022. La noticia fue confirmada ayer por el intendente Eduardo Tassano, quien no dio muchos detalles pero adelantó que la celebración tendrá una extensión de seis noches y que estas coincidirán con el fin de semana largo de carnaval.

Por otra parte, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, aseguró que la Fiesta Nacional del Chamamé 2022 también está confirmada y será en enero, con una duración de diez veladas en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Junto con el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, y el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero, el intendente capitalino Eduardo Tassano confirmó ayer el regreso de la fiesta del Rey Momo a la ciudad. Garantizó así la celebración tanto de los carnavales oficiales como de los barriales y destacó el crecimiento del desarrollo turístico y económico que se dará a partir de la actividad.

“Fue una decisión analizada en conjunto con todas las partes intervinientes. Veníamos conversando con las comparsas, con el gobernador Gustavo Valdés y con todas las áreas del Gobierno provincial”, contó el intendente, quien a su vez resaltó que se avanzará pormenorizadamente en la situación sanitaria con el Comité de Crisis respecto de la evolución de la pandemia.

“Tenemos que hacer algo flexible que nos permita la fiesta, la conmemoración, que volvamos a disfrutar del carnaval, pero a la vez teniendo en cuenta la pandemia”, insistió el titular del Ejecutivo municipal.

En cuanto a los detalles respecto de los lugares donde se llevarán a cabo tanto los carnavales oficiales como los barriales, adujo que se trabajará de forma inmediata a fin de ultimar estos y otros aspectos, y que en un lapso de entre 7 y 10 días habrá noticias. “Los carnavales oficiales se realizarán en el corsódromo y los barriales los estamos evaluando”, acotó, en tanto deslizó que los clubes podrían ser una buena opción.

“Volver a la fiesta, canalizar esa pasión que hay acá en Corrientes es muy importante y, sobre todo, empezar a revivir esta ciudad de eventos”, enfatizó.

En el mismo sentido, el viceintendente Emilio Lanari recalcó que “hay mucho en qué trabajar de ahora en más; ahora ya estamos casi sobre la fiesta, así que indudablemente tendremos un carnaval en el que vamos a disfrutar con total alegría”.

Comparsas

Andrea Iriondo Rasmussen, presidenta de Ara Berá, fue una de las representantes de comparsas que participó del encuentro. “La verdad es que estábamos esperando este anuncio para comenzar a trabajar en lo que va a ser la edición 2022. Queríamos tener algo concreto y ahora esperamos las reuniones para poder organizar la fiesta”, señaló.

En ese sentido recalcó que, a su entender, “lo importante es hacer algo para que esto no se pierda, como se hizo el año pasado con las caravanas, donde se notó mucho el acompañamiento de los correntinos y lo que le gusta al público el carnaval”, e insistió: “Queremos que no se pierda. Una vez se perdió por 14 años el carnaval y queremos que eso no vuelva a ocurrir, porque es algo que nos gusta, que nos sirve turísticamente a todos, así que estamos muy contentos y veremos cómo seguimos para trabajar todos juntos y que salga lo mejor posible”.

Por su parte, Mónica Retamero, presidenta de Los Dandys, también celebró la oficialización de los carnavales: “Estábamos esperando una pronta decisión para ponernos a trabajar a full, para seguir mostrando lo mejor del carnaval barrial de la Capital, que es visto en todos lados”, dijo.

“Sabemos que la pandemia no terminó, que tenemos que seguir con los cuidados, pero bueno, vamos a ponerle mucha garra y mucha fe a lo que hacemos, que es justamente llevar nuestro carnaval a lo más alto, como siempre”, apuntó, y además valoró la convocatoria y el trabajo de forma mancomunada entre las comparsas, la Municipalidad y el Gobierno provincial.

Chamamé

El presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero, aprovechó la oportunidad para ratificar la realización de la nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé que también se avecina, para lo cual —al igual que los carnavales— se prevé un trabajo puntilloso.

“Estamos muy contentos de poder anunciar dos actividades que son muy importantes para el verano, como el chamamé y el carnaval. Nosotros, tanto Sebastián Slobayen como yo, venimos en representación del Gobierno provincial para poder hablar de este acompañamiento y garantizar el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y los directivos de las comparsas, lo que me parece fundamental”, manifestó.

A su turno, el ministro Sebastián Slobayen dijo: “Este es un anuncio muy importante que vuelve a reforzar la visión que siempre ha tenido el gobernador, de que el turismo y la puesta en valor de la cultura son aspectos fundamentales en esta visión estratégica de futuro para la provincia”.

“El hecho de anunciar que se va a llevar adelante tanto el carnaval como el chamamé, más allá de los detalles, en los que se va a trabajar inmediatamente, nos permite avizorar una muy buena temporada de verano con dos de los productos turísticos y culturales más emblemáticos de nuestra provincia, lo que permite no solamente mostrar lo mejor que tenemos como correntinos, sino también hacerlo hacia la Argentina y el mundo, ya que nos vendrá muy bien que sigan llegando cada vez más turistas”, destacó Slobayen.

(VAE)