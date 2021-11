Precios de la carne, alquileres y tierras, entre los temas de la conferencia que dio Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró este jueves que "es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne", que registró alzas en los últimos días y, en ese sentido, adelantó que "habrá novedades próximamente".

Precios de la carne

"Va a haber novedades próximamente. Están los ministros (de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas y ( (Agricultura) Julián Domínguez, junto con el secretario (de Comercio Interior) Roberto Feletti, trabajando en mucha armonía para tomar mejores medidas. Serán anunciadas por el Presidente (Alberto Fernández) cuando haya que comunicarlas", señaló Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada.

Explicó que el Gobierno "está trabajando ahora en el tema", al que calificó como "primordial en estos días", y adelantó que "se están viendo todas las alternativas sobre la mesa en un clima de mucho trabajo y de mucha consulta con los diferentes actores del sector agroindustrial".

"Es un tema complejo porque no solo tiene que ver no solamente con la producción en Argentina sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión", observó Cerruti.

"Es el turno de avanzar en un tema que es central porque en Argentina se consume mucha carne"

La vocera subrayó que "se ha trabajado y avanzado sobre el control de la inflación en cuanto a los precios cuidados y a los consumos en los supermercados y se avanzó todavía más ayer hablando con los mayoristas y con los supermercados" y recordó lo hecho con el sector de los "medicamentos", acuerdos alcanzado con los laboratorios.

Conflicto de tierras en la Patagonia

Cerruti afirmó que el Gobierno nacional busca "prevenir y resolver" situaciones de violencia en la Patagonia, tras la muerte del joven Elías Garay y agregó que la intención de las autoridades provinciales y nacionales, es armar una "mesa de trabajo" en este sentido.

"Anoche hablé con el ministro (de Seguridad) Aníbal Fernández sobre el tema. Él está en conversaciones con la gobernadora (de Río Negro, Arabela Carreras) permanentemente. Se estuvieron enviando efectivos, se trabajó en la zona de la provincia donde hay conflictos", recordó Cerruti en una conferencia de prensa brindada esta mañana en Casa de Gobierno.

En el mismo sentido, la portavoz añadió que hay "un espíritu en conjunto tanto de la gobernadora y del Gobierno, y del ministro de (Seguridad), en avanzar hacia una suerte de mesa de trabajo, o de cooperación, para prevenir este tipo de situaciones y resolver además las que se están desarrollando".

"La Gendarmería estuvo en la ruta 40 y en las diferentes localidades para prevenir estos conflictos el fin de semana largo y fue eficiente ese accionar", analizó.

En ese sentido, agregó: "Estamos hablando de que hay pérdidas de vida humanas y ese el principal dolor de este Gobierno".

La muerte de Garay ocurrió el domingo pasado en el paraje Cuesta del Ternero, cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron a un predio, donde la comunidad mapuche Quemquemtreu sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio que consideran como "ancestral".

"Cruces entre ministros"

Cerruti dijo que "no hay cruces entre ministros, sino un trabajo conjunto y valioso", y afirmó que hay en la prensa "un exceso de vocación por charlas contadas en off de récord, pero no es la realidad del Gobierno".

Remarcó que se trabaja con "mucho espíritu de armonía" y destacó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es quien "lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del FMI".

Plan Plurianual Económico

Luego de ese segmento, la portavoz abordó una agenda temática amplia, desde la confección del plan plurianual económico, la reforma de la ley de alquileres y el precio de la carne, hasta la situación de los pueblos originarios en la comarca andina.

Sobre el primero de esos temas, afirmó que Guzmán es quien "lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

En ese sentido, reiteró que será presentado "en los primeros días de diciembre", que en él se incluirán los puntos en los que haya avanzado la negociación con el FMI y que será derivado al Congreso y al Consejo Económico y Social para su análisis.

En lo que respecta a la marcha de la economía, la portavoz señaló el crecimiento interanual de los distintos índices "apalancados desde las pymes" y sostuvo que el Gobierno nacional "tiene como temas de preocupación centrales los precios y los alquileres".

Al respecto, confirmó que se "está trabajando en una nueva ley de alquileres" dado que la implementación de la actual "no tuvo los efectos esperados".

En tanto, sobre la situación de los pueblos originarios en la Patagonia, recordó que el Gobierno nacional prorrogó la ley que ordena a las provincias llevar adelante los censos, dijo que se trata de "un conflicto que tiene muchísimas dimensiones" y señaló que Río Negro -donde se han registrado los mayores incidentes- es una de las provincias que registra mayores retrasos en el relevamiento mencionado.

Alquileres

La portavoz de la Presidencia afirmó que el Gobierno nacional “tiene como temas de preocupación centrales los precios y los alquileres” y confirmó que se está trabajando en una modificación a la ley de alquileres, tal como adelantó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Con respecto a los resultados en el mercado inmobiliario que tuvo la nueva ley de alquileres que fue impulsada durante el Gobierno anterior y sancionada el año pasado, la portavoz sostuvo que “la implementación de la ley en el momento de la aplicación no trajo los resultados que se esperaban”.

“Los precios de los alquileres, como todo aquello que forma parte de lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina”, enfatizó.

Al respecto, Cerruti concluyó: “Estamos en un momento de enorme crecimiento económico y necesitamos que ese crecimiento llegue a las familias y por eso vamos a seguir trabajando en tema precios y alquileres”.

Este miércoles, al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, consideró necesario “discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país”.

“En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, reseñó Massa, en referencia a la norma impulsada durante el macrismo.

La ley de alquileres fue sancionada por el Senado en junio de 2020, pero había recibido el aval de la Cámara de Diputados en noviembre del año anterior, durante la administración de Mauricio Macri.

