Triunfazo de Huracán en su visita a San Martín de Tucumán

Un triunfazo consiguió ayer Huracán Corrientes, que venció en condición de visitante a San Martín de Tucumán por 2 a 0 en el adelanto de la cuarta fecha del Grupo C del Torneo de Primera División Nacional Senior 2021. El cotejo se disputó ayer en el complejo Natalio Mirkin.

Sustentado en la buena actuación de su arquero, Leonardo Sánchez, elegido la figura del partido por parte de la transmisión televisiva, sumado al oportunismo de Alfredo “Batuca” Villegas, que anotó un gol en cada tiempo, demostrando sus cualidades intactas para definir, el conjunto azulgrana consiguió tres valiosos puntos que le permiten meterse de lleno en la pelea para pasar a la siguiente instancia. De esta manera, el conjunto azulgrana se recuperó de la derrota sufrida una semana atrás en su estadio del barrio Berón de Astrada ante Güemes, para alcanzar en la punta del grupo al “gaucho” y Central Córdoba, ambos de Santiago del Estero, con la ventaja de que al ferroviario recibirá en la última fecha de la fase clasificatoria.

Jugada parcialmente la cuarta fecha, las posiciones quedaron así: Huracán Corrientes (3 PJ), Central Córdoba (3 PJ) y Güemes (3 PJ) 6 puntos, San Martín (2 PJ) 3, y Chaco For Ever (2 PJ) 0.

Por el Regional

Con triunfos de los equipos correntinos de Deportivo Del Palmar y Deportivo San Cosme se inició ayer la quinta fecha del torneo Regional “Clausura” Senior, partidos que se jugaron ayer en San Luis del Palmar.

A primera hora, Deportivo San Cosme goleó por 3 a 0 a Deportivo Águilas F. C., mientras que en el encuentro de fondo, Deportivo Del Palmar le ganó por 2 a 1 a Chaco For Ever.

El partido que debían disputar Deportivo Policiales de Resistencia y Huracán Corrientes será reprogramado, en virtud del viaje a Tucumán de la delegación azulgrana para cumplir con el compromiso por el torneo de Primera División Nacional.