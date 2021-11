Código Procesal Penal: analizan predios para las Ofiju

En el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Capital y luego de más de un mes de la apertura de sobres del llamado a licitación pública para construir dependencias judiciales en el predio Onabe, desde el Poder Judicial informaron que analizan más alternativas sobre el predio y que podría haber avances en el tema mañana en la reunión de Acuerdos.

El martes 5 de octubre el Departamento de Licitaciones y Compras del Poder Judicial realizó la apertura de sobres del llamado a la licitación y sobre los avances en cuanto a la construcción del nuevo edificio que habilita la puesta en marcha de la novel legislación en Capital, El Litoral dialogó con el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, y dijo que “todavía no se decidió nada. Hace dos semanas tuvimos que haber aprobado pero no. Algunos pares entendieron que se debía esperar. Considero que hay que seguir hablando porque si no tenemos la estructura y la oficina funcionando. no creo que sea posible implementar el nuevo Código en Capital, porque además lo dice el mismo Código”.

“El martes (por mañana) tenemos Acuerdo y espero que se decida qué camino se va a transitar. Estábamos transitando un camino y alguien puso un freno”, continuó ya claró que “esto no implica la imposibilidad o la finalización. Pueden salir otras alternativas, ya que se considera que avanzar con una construcción de la nueva oficina judicial no es el camino, pueden haber algunas otras opciones como la utilización de los viejos edificios”.

El llamado a licitación prevé una inversión de $200 millones para hacer realidad un edificio que albergará y concentrará las actividades que desarrollan las oficinas de Ofiju, coordinadora de Ofiju, salas de audiencias, cámara Gesell, sala de debate. Este edificio formará parte de un conjunto de bloques que se construirán en etapas, siendo este el primero por su necesidad de poner en funcionamiento las dependencias.

El proyecto contempla también la construcción de una alcaldía de tránsito para 24 reos.