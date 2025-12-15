Pesar en el Instituto de Cardiología de Corrientes por la muerte de un enfermero

El Instituto de Cardiología de Corrientes informó este lunes su profundo pesar por el fallecimiento de Ramón Daniel Romero, enfermero de la institución y reconocido por su compromiso humano y profesional.

A través de un comunicado, el Instituto y la Fundación Cardiológica Correntina despidieron al trabajador de la salud, a quien definieron como un excelente profesional, recordándolo especialmente por su calidez humana, amabilidad y eterna sonrisa.

Asimismo, desde la institución expresaron su acompañamiento y condolencias a la familia y seres queridos de Romero, en este momento de profundo dolor.