Pesar en el Instituto de Cardiología de Corrientes por la muerte de un enfermero

La institución y la Fundación Cardiológica Correntina comunicaron el fallecimiento del hombre. 

Por El Litoral

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 06:47

El Instituto de Cardiología de Corrientes informó este lunes su profundo pesar por el fallecimiento de Ramón Daniel Romero, enfermero de la institución y reconocido por su compromiso humano y profesional.

A través de un comunicado, el Instituto y la Fundación Cardiológica Correntina despidieron al trabajador de la salud, a quien definieron como un excelente profesional, recordándolo especialmente por su calidez humana, amabilidad y eterna sonrisa.

Asimismo, desde la institución expresaron su acompañamiento y condolencias a la familia y seres queridos de Romero, en este momento de profundo dolor.

