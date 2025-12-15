Tragedia en Corrientes: un hombre hallado muerto con una amoladora encendida al lado

Un hombre fue hallado muerto en una vivienda de la ciudad correntina de Santo Tomé en circunstancias que son objeto de investigación. El hecho, que ocurrió el pasado viernes, involucra a una víctima identificada como Manuel Ramón Aranda (59), quien presentaba una profunda herida en el cuello.

El hallazgo se produjo en una casa ubicada en la zona de Atalaya, a la vera de la Ruta Provincial N° 94, luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre el cuerpo sin vida.

El elemento clave: la amoladora

Lo que generó la alerta y centró la investigación es el hallazgo de una amoladora (herramienta eléctrica utilizada para cortar y desbastar) junto al cuerpo.

Según las primeras informaciones, el occiso tenía la grave lesión en el cuello, mientras que la amoladora yacía en el suelo con manchas de sangre y, llamativamente, conectada a la toma eléctrica. Esta evidencia preliminar sugiere que la herramienta eléctrica fue el elemento utilizado para provocar la herida que terminó con la vida de Aranda.

Los investigadores, bajo la dirección de la Fiscalía en turno, se encuentran trabajando para determinar la dinámica exacta del trágico episodio.