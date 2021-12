"Prácticamente toda una carrera juntos": el emotivo mensaje de Messi al Kun Agüero

Lionel Messi le dedicó unas palabras al Kun Agüero, luego de que este anunciara su retiro del fútbol tras ser diagnosticado con una arritmia que afectaría aún más su salud si continuaba jugando. "Prácticamente toda una carrera juntos, Kun", inició el futbolista argentino.

Messi no es reconocido públicamente por ser un hombre demostrativo en redes sociales, pero esta vez no pudo evitar dedicarle un sentido mensaje a su compañero: "Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha", comenzó Leo su publicación en Instagram.

Recordó momentos hermosos y lamentó el actual, "con la alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra. La verd ad que ahora duele mucho ver cómo tenes que dejar de hacer lo que más te gusta por lo que te pasó", escribió el futbolista.

"Seguro vas a seguir siendo feliz, porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metes a todo", aseguró Messi.

Para finalizar, el futbolista le deseo lo mejor en esta nueva etapa a su amigo y escribió: "Te quiero mucho, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha", cerró Leo.