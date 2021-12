Regatas tuvo un mal cierre y lo pagó con derrota ante Peñarol

Regatas Corrientes vio frustrado su objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva, al caer anoche en su estadio del parque Mitre ante Peñarol de Mar del Plata por un ajustado 89 a 87, en un encuentro correspondiente a la temporada regular de la Liga Nacional.

Con un goleo repartido y buena eficacia en tiros de dos puntos, el equipo local se quedó con un primer cuarto en el que ambos aboyaron el aro desde más allá de los 6.75 metros. En esos primeros diez minutos, la visita tuvo como abanderado en la ofensiva a Thornton (9).

Peñarol acortó rápidamente la distancia al comienzo del segundo segmento, con un Buemo que lastimó cada vez que atacó el aro, mientras que Thornton siguió gravitando para que el partido se empareje en el marcador. Un buen ingreso de Cáffaro (10 en el cuarto) le permitió a Regatas mantenerse en juego cuando no encontraba respuestas en las restantes vías de ataque.

Al descanso largo llegaron igualados en 42 puntos, y de ahí en más todo fue paridad, sin que ninguno de los dos pueda sacar una luz de ventaja suficiente para quebrar al otro.

La lesión de Marín en el tercer parcial, y la cuarta falta de Buemo, pareció que podía inclinar la balanza a favor del local, pero nada d esto ocurrió. Peñarol se mantuvo competitivo, para ingresar a la definición igualados en 66.

En el tramo final, un doble de Arengo puso arriba a su equipo 84-80, pero Buemo contestó enseguida con un triple, y tras una mala ofensiva del local, Sansimoni acertó uno de los dos tiros libres para poner una nueva paridad restando un minuto. Del otro lado, el Potrillo no acertó, y Sansimoni no falló en el uno contra uno ante Hogan para poner a su equipo al frente (86-84). El Penka perdió una bola en ataque, y Glass cobró desde la línea de libres para alejar a su equipo, y restando 4 segundos, Aguirre metió un triplazo. Sansimoni recibió falta en la ofensiva y metió 1-2, y con tres segundos, Penka se jugó con un tiro que no fue efectivo para el festejo de Peñarol, que se tomó revancha de la caída en Mar del Plata ante Regatas.

(RP)