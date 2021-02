Se sacó una foto con Valdés y le quitaron las horas extras

Griselda Retamoso, una empleada municipal de Esquina, perdió las horas extras en reprimenda por sacarse una foto con el gobernador Gustavo Valdés. “Para mí es un atropello. Primero hicieron un comentario ofensivo en mi publicación de Facebook. Luego me dijeron que no vaya más al retén del acceso a la ciudad, donde hacía horas extras desde que se inició la pandemia”, contó a El Litoral.

“Soy empleada municipal hace 10 años. Contratada. Ganó 12.000 pesos al mes y con las horas extras llegó a $19.000. Temo que me dejen sin trabajo”, aseguró.

“Todo empezó desde que me saqué una foto con el gobernador cuando visitó nuestra ciudad (el viernes). Desde entonces me comunicaron que no vaya más al retén del acceso sur”, agregó.

“Lo peor es que yo soy peronista y apoyo al Gobierno municipal. Es lo que más me molesta”, se quejó.

“Estoy profundamente dolida y con bronca, porque por una simple foto me sacaron de mi lugar”. Con esa frase sintetizó ayer su situación la agente municipal, tras ser desplazada de su puesto luego de que el intendente la cuestionara por tomarse una fotografía con el gobernador.

De acuerdo con lo informado por fuentes locales, el intendente de Esquina, Hugo Benítez, le cambió el lugar de trabajo a la agente tras la viralización de una fotografía con Valdés.

Según detallaron medios locales, la agente municipal fue movida de su cargo luego de que circulara la imagen tomada en un control sanitario en la Ruta Nacional 12, al ingreso de la localidad.

Griselda Retamoso cumplía funciones de orientación a los viajeros que llegan a la ciudad distante 300 kilómetros de la Capital, donde se tomó la foto en oportunidad del viaje de gestión del mandatario provincial a esa ciudad, el 28 de enero último.

Entre tanto, otra fuente local indicó que Retamozo solo fue cambiada de retén. “La pasaron del retén sur al norte”, explicó.

Griselda tiene 50 años, tres hijos y está casada. Vive con la madre.

Un funcionario municipal hizo un comentario en la foto que Griselda posteó y asegura que desde entonces decidieron dejarla sin horas extras. Teme que la despidan.