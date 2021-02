Programan la primera Masa Crítica del 2021

Una nueva Masa Crítica se realizará este domingo, con punto de encuentro en el parque Mitre, a las 17, que hará un recorrido en bicicleta por la capital correntina.

“En el trayecto de esta movida, al menos, se generó la conciencia de la persona que opta por un medio más amigable con el medioambiente y el entorno. Sirvió para que el Municipio coloque bicicletas de uso gratuito en la Costanera y para marcar bicisendas”, dijo a El Litoral uno de los organizadores de la Masa Crítica en Corrientes, José Manuel Mazzanti.

En esta ciudad se realiza desde finales del 2010, con una gran brecha el año pasado, cuando los ciclistas pudieron reunirse en una sola ocasión. La masa crítica es un evento que se realiza en múltiples ciudades del mundo y su finalidad es dar a conocer las grandes ventajas que aporta a la movilidad una mayor presencia de bicicletas en las ciudades para reducir las molestias que causa el tráfico motorizado.

El nombre “Masa Crítica” se tomó del documental sobre ciclismo de Ted White (1992), “Return of the Scorcher”. En el film, el especialista George Bliss describe una típica escena en China, donde un grupo de ciclistas no consiguen cruzar por la cantidad de autos que circulan y la falta de semáforos.

Lentamente, más y más bicicletas se amontonan hasta que se reúne un numero suficiente (una “Masa Crítica”, como Bliss la llamó) que, moviéndose grupalmente, pueden avanzar sobre los autos y cruzar la calle. Así, desde entonces y una vez al mes, se reúnen en el mismo lugar a la misma hora. No hubo necesidad de organizar o dar publicidad, la cita quedó programada por sí sola. Tampoco fue necesario pedir permiso, ya que los encuentros eran espontáneos.

Masa Crítica no es una organización sino una coincidencia no organizada, es un movimiento de bicicletas en las calles, un paseo mensual para celebrar el ciclismo y para afirmar los derechos del ciclista en las calles”, según el sitio web www.masacriticabsas.com.ar. Sucede cuando muchos ciclistas se reúnen en el mismo lugar, a la misma hora y deciden pedalear juntos.

(IB)