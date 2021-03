Se disparó el petróleo en el duro intento por liberar Suez

Mientras remolcadores y dragas hacían ayer todo lo posible para desencallar un buque portacontenedores que alcanzó hoy su quinto día atascado, los precios del petróleo se dispararon en el mundo.

Los valores del petróleo cerraron la última jornada de la semana con una fuerte alza superior a 4 % en los principales mercados internacionales por la persistencia del bloqueo del canal de Suez a causa de la nave que se encuentra varada y obstaculiza el tránsito.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una suba de 4,11 %, hasta USD 60,97 el barril, ayudado por la preocupación de que el bloqueo del canal de Suez pueda alargarse durante semanas.

Se trata de un navío del tamaño de un rascacielos que desde hace cinco días bloquea el canal de Suez, aunque no se sabe si se tardará días o semanas en abrir de nuevo esta ruta comercial clave entre Europa y Asia.

El incidente, ocurrido el martes, provocó importantes atascos, con decenas de navíos bloqueados en las dos extremidades y en la zona de espera situada en mitad del canal. También causó grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos comerciales.

Desde el miércoles, la egipcia Autoridad del Canal de Suez (SCA) intenta desencallar el buque, de más de 220.000 toneladas y 400 metros de eslora y de nombre Ever Given.

“Se están utilizando remolcadores y dragas para romper las rocas” e intentar liberar la embarcación, explicó una responsable de la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del barco, citada por la agencia de noticias AFP.

Según la SCA, se tendrán que retirar entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de arena para llegar a entre 12 y 16 metros de profundidad y poder poner a flote el colosal portacontenedores.

Mohab Mamish, consejero del presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi en materia portuaria, dijo ayer que la navegación se reanudaría “en 48 o 72 horas como máximo”.

“Tengo experiencia en varias operaciones de salvamento de este tipo y, como expresidente de la Autoridad del canal de Suez, conozco cada centímetro del canal”, agregó Mamish, quien supervisó la reciente ampliación de esta frecuentada vía marítima, que une el mar Rojo con el mar Mediterráneo.

Pero horas antes, la empresa holandesa Smit Salvage advirtió que la operación podría llevar “días o incluso semanas”.

La sociedad que explota el buque, Evergreen Marine Corp, con sede en Taiwán, encomendó a Smit Salvage y a la empresa japonesa Nippon Salvage crear un “plan más eficaz” para desencallar el navío. Los primeros expertos llegaron el jueves.

Smit Salvage participó en grandes operaciones de rescate, como el submarino nuclear ruso Kursk y el crucero italiano Costa Concordia.

Enlace marítimo entre Europa y Asia inaugurado en 1869, esta estrecha ruta construida por el hombre permitió que los navíos no tuvieran que dar la vuelta al continente africano, pero también vivió el peso de varias guerras y años de inactividad. Un incidente como el ocurrido tiene consecuencias pues por esta vía de navegación pasa un 10 % del comercio marítimo internacional, según los expertos. Casi 19.000 barcos usaron el canal de Suez el año pasado, según la SCA. El Ever Given se dirigía a Róterdam, Países Bajos, desde Asia.

(JML)