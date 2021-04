Hernán "El Loco" Montenegro dio positivo de coronavirus

En el día de hoy se conoció el resultado del último hisopado de Hernán Montenegro que dio positivo de coronavirus.

La noticia sobre el participante de MasterChef Celebrity 2 fue confirmada por el periodista de espectáculos, Pablo Montagna: "Hernán El Loco Montenegro Covid positivo", manifestó en su cuenta de Twitter.

La noticia es reciente y aún no trascendieron novedades sobre la continuidad de las grabaciones del reality de cocina que conduce Santiago del Moro en las noches de Telefe.

Sobre la vacunación contra el virus del Covid-19, el ex basquetbolista hizo polémicas declaraciones: "No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando. Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién, pero yo no me pienso vacunar jamás".

Filo News