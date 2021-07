“Zabaleta está comprometido y seguramente seguirá como interventor del PJ correntino”

El precandidato a senador nacional por la lista “Celeste y Blanca 501”, Carlos “Camau” Espínola, participó del programa “Final abierto” y se refirió a cómo se resolvieron las nóminas del frente Corrientes de Todos, la situación del interventor del PJ correntino, Juan Zabaleta, sus planes futuros y de qué manera aportará a la provincia si logra la reelección.

—Después de tantas idas y vueltas ratificó su fórmula completa para competir este año…

—Sí, todos sabemos que los procesos de definición de las candidaturas tienen sus debates internos, pero desde un principio considero y estoy convencido de que en esta etapa es el mejor lugar que yo puedo aportar para Corrientes.

—Se habló mucho sobre un diálogo y cierto acercamiento con Cristina Kirchner, ¿qué hay de eso?

—Cuando se definen las candidaturas obviamente que todos participan. Yo en este tiempo hablé con Sergio Massa, con Juanchi Zabaleta, con De Pedro. También me reuní con la vicepresidenta, tengo pendiente una reunión más adelante con Alberto sobre cuál es la mirada, y qué es lo que yo siento o creo fundamental para el desarrollo de Corrientes.

Cómo voy a trabajar en estos años por delante, nosotros lo sabemos que cuando Alberto asume lo hace en un país con toda la dificultad económica endeudada, apareció la pandemia y cambió el rumbo de lo que se podía tomar y la prioridad fue la pandemia.

Todos nos hemos vacunado por gestión del Gobierno nacional. A partir de ahí, en la pospandemia trabajar desde el Senado, como ayudar con todo lo que se necesita de Corrientes para poder ejecutarlo.

—¿Qué le interesa hoy a Camau como aporte político y para la provincia si llega a ser nuevamente senador?

—Voy a hacer todo lo que sea y considere mejor para Corrientes.

Soy una persona de pocas palabras. Primero, no voy a estar criticando por criticar y respeto a las personas pese a las diferencias; estoy convencido de que el mejor camino hacia el futuro es terminar con la grieta y tener debates razonables y no hablar por hablar.

También digo que cuando hay otros candidatos hay que acompañar y cada uno ocupar el rol que le corresponde o el que se sienta en el mejor lugar para ayudar con lo que signifique el desarrollo para nuestra provincia, y ayudar en todo lo que hoy va a llevar adelante Alberto Fernández para sacar adelante nuestra economía pospandemia.

—¿No es lícito pensar que la conformación para su postulación se hace especulando con lo que pase de acá a cuatro años?

—Yo siempre juego para ganar. Por eso digo que yo no especulo; mi vida siempre fue de lo deportivo hasta en la política y en lo personal, también siento que es saludable esperar que otros también participen, para el proyecto también es importante que haya nuevas figuras.

Yo siempre digo que cuando hay figuras muy fuertes...

—Fabián no es una figura muy nueva…

—Pero hay otros actuales que van a aparecer y nosotros tenemos que construir para el futuro. Cuando uno piensa en un proyecto no es individualismo de una figura, porque necesitamos que crezcan otros y aparezcan nuevas figuras, tanto hombres como mujeres de diferentes sectores y no políticos también, y que seamos realmente otra alternativa para que la sociedad nos siga acompañando con el porcentaje que hasta ahora nos fue acompañando en cada una de las elecciones.

—¿Usted cree que van a ganar las elecciones nacionales?

—Estamos trabajando para eso. Siempre digo, cuando nos traen encuestas y más allá de que hoy en día son favorables para nosotros; pero tampoco soy de los que creo. Siento que hay que trabajar mirando y proponiendo y nunca bajar los brazos, porque siempre hay que sentirse que más allá del triunfalismo la sociedad vota en ese momento, y que ahí se define y no antes.

—¿Cómo ve la posibilidad de que siga Zabaleta siendo el interventor del PJ? ¿Cómo está hoy la situación?

—Yo hablé con Juanchi estos días...

—¿Después de la renuncia o antes?

—Después de lo que salió. Él está comprometido y siente a Corrientes y está comprometido. Vino, hizo muchos kilómetros y logró una unidad, a pesar de que para Juanchi era venir con poco tiempo y teníamos una elección por delante. Él va a seguir involucrado y seguramente va a seguir como interventor, en este escenario le deben aceptar la renuncia y no creo que eso suceda, y es de lo que estamos hablando.

El PJ siempre en su territorio discute y consigue lo que es mejor para su ciudad o la provincia que representa.

—¿Seguramente va a seguir como interventor?

—Yo creo que sí, y estamos trabajando para eso, y él también siente que más allá de esta situación tiene un fuerte compromiso con todo el armado que se hizo en Corrientes, no tanto para ahora sino para el futuro.

—¿Qué está viendo para la Capital y para el 29 de agosto?

—Yo estuve hablando con Gustavo Canteros y la verdad es que hace tiempo que lo hago en relación a su proyecto para la ciudad, de las necesidades que tiene nuestro municipio. Yo fui intendente y me tocó asumir y cambiar el concepto del modelo de gestión, y hoy lo veo mal llevado.

Porque hay una fuerte intervención del Gobierno provincial por la necesidad de un gobierno municipal que no funciona, y tampoco así debe funcionar una gestión, sino que una gestión municipal debe tener autonomía y contar con el acompañamiento de los gobiernos nacionales y provinciales, pero no una gestión que está buscando cómo consigue más votos, sino una gestión con planificación y que cada obra que se haga sea pensando en el futuro.

No hubo una planificación como la hicimos en nuestra gestión con Santa Catalina, con las playas para el turismo; recuperar los espacios públicos; es decir, una ciudad mirando hacia el futuro, y no solamente para ver si consigo más votos y hago obras, pero en realidad a la larga van a traer más problemas y eso Gustavo Canteros lo tiene claro.

Y en la provincia, Fabián es una persona que conoce mucho y Martín también y viene haciendo un gran trabajo. Por eso las elecciones son elecciones y se terminan contando los votos y ahí veremos el resultado real.

—Usted asumió como senador y se despegó de lo que pasaba en la provincia y hasta internamente se despegó…

—Nosotros tuvimos un gobierno opositor, donde las cosas que yo trabajé en función de beneficio para Corrientes siempre lo llevé adelante, como también lo hice en estos dos años donde veía cosas que podían afectar a Corrientes y no las voté.

Estos dos años fueron difíciles por la pandemia, los otros años anteriores con el gobierno opositor, que era muy difícil. Siempre digo que me hubiera encantado cuando había la relación Nación, Provincia y Municipio, y yo no vi que ha Corrientes le haya afectado de manera positiva, porque hay provincias que sacaron más recursos y obras.

Estos años de pandemia hicieron que sean muy difíciles. Yo tomé cierta distancia, porque después de estar dos campañas como gobernador y no hacía que crezcan otros dirigentes que eran importantes para Corrientes; y a la vez también era importante que otros hagan su camino y ver si yo estoy equivocado o eso permita la sumatoria de todos y que podamos llegar mejor a la sociedad. Ahora es el momento de estar todos juntos.

—¿No se saca de la cabeza la posibilidad de ser gobernador?

—Alguna vez yo dejé de buscar mi sueño como deportista, el primer día que me puse como objetivo dedicarme a la política, y sigo igual, pero no con una ambición de que yo tenga que ser el gobernador, sino que haya un proyecto que permita dar un paso importante a Corrientes. Cuando hablábamos de las candidaturas, y yo fui claro, es que yo no estoy discutiendo una candidatura ni una negociación que conforme con un cargo a uno u otro.

Estoy discutiendo un proyecto, y si esos cargos permiten mirar para adelante, yo voy a estar. Pero si es solo por un cargo no voy a estar, porque tiene que haber un proyecto que piense y mire hacia adelante para Corrientes.

—¿La construcción política es independiente del resultado del 29 de agosto?

—Hace dos años hubo falta de unidad, y hoy, a partir de Juanchi y de aprender también de los errores, porque si no nunca vamos a poder superarlo. Lo que estamos trabajando es poder consolidar y a partir de ahora volver a recuperar y trabajar en conjunto, con amplitud, convocando a otros sectores y no hacerlo tan cerrado como en algún momento hizo el peronismo y hubo malos errores.