Paso: la Justicia intimó al Frente de Todos y se conocerá hoy si compiten las tres listas

Tras las apelaciones presentadas por los sectores Unidos por Corrientes y Ganemos Corrientes, que no fueron oficializados para competir dentro del Frente de Todos en las elecciones primarias, el Juzgado Electoral solicitó a la junta electoral toda la documentación presentada. El plazo para la resolución del caso vence mañana, pero la decisión se conocería hoy, ya que precisamente mañana se deben presentar las listas de las boletas que competirán el 12 de septiembre en las urnas.

Tras la inscripción de las listas de los tres frentes electorales que competirán en las elecciones Paso, en ECO + Cambiemos y Vamos Con Vos no hubo inconvenientes, mientras que en el peronismo, que atraviesa su peor crisis institucional por la renuncia no oficializada y versiones del regreso de su delegado normalizador Juan Zabaleta, la junta electoral del Frente de Todos impugnó dos de las tres grillas electorales que se presentaron. Solo oficializó a la lista Celeste y Blanca 501.

Y sobre las apelaciones presentadas por los frentes Unidos por Corrientes y Ganemos Corrientes que fueron impugnadas, desde el Juzgado Electoral informaron a El Litoral que se intimó a la junta electoral del Frente de Todos a que presente toda la documentación correspondiente a las listas presentadas.

Además, aclararon que “mañana (por hoy) se tendrá que resolver, porque corre plazo perentorio 72 horas, ya que el viernes deben presentar las boletas, pero estamos tratando de resolver antes, porque sino van a tener problemas. No queremos que queden afuera por no presentar boletas”.

En esta línea, el pedido de allanamiento a la sede partidaria, peritajes de firma, denuncia de quema de documentación son algunas de las denuncias esgrimidas en las revocatorias presentadas.

Mientras que el precandidato a senador nacional de la lista Ganemos Corrientes, Alejandro Karlen, en diálogo con El Litoral celebró las primeras actuaciones del Juzgado Electoral y dijo: “Nos hicieron lugar a las apelación que presentamos y se pidió a la junta del Frente de Todos los documentos de todas las listas presentadas”.

Sobre los plazos que tiene la junta electoral del Frente de Todos dijo que “ellos tenían que haber presentado la documentación antes de las 13 horas, y esperamos que mañana (por hoy) se conozca la resolución sobre las apelaciones y podamos participar”.

“Requiérase a la Junta Electoral para que dentro del plazo de cuatro (04) horas, adjunte a las presentes actuaciones, la totalidad de la documentación correspondiente a las listas presentadas ante Junta (aceptación de cargos de precandidatos - DNI - declaraciones juradas - planillas de avales de cada una de las listas, etc). Y a su vez, requiérasele que acompañe las planillas de avales correspondientes a la Lista Ganemos Corrientes en formato papel, ante la Secretaría Electoral de Corrientes”, decía el comunicado que se giró a la junta electoral del Frente de Todos.

En este contexto, el referente de Unidos por Corrientes, Eugenio “Nito” Artaza, que iba como precandidato a diputado nacional acompañando la lista de candidatos a senadores naciones del Frente de Todos, en las elecciones Paso del 12 de septiembre, habló ayer con Radio Dos y confirmó lo anticipado por El Litoral en su edición del 28 de julio del 2021, sobre la presentación de la revocatoria a la decisión de la junta electoral que no oficializó su lista. “Me parece que se pierde el espíritu original de las Paso porque no hay competencia”, afirmó.

“Hemos presentado una revocatoria de la decisión de la junta para que nos dejen adherir y la elevamos al Juzgado Nacional Electoral, después el punto de vista constitucional, pero no tiene términos para expedirse. Me parece que se pierde el espíritu original de las Paso porque no hay competencia”, dijo.

Al mismo tiempo, el dirigente de Unidos por Corrientes, sostuvo que “vamos a pedir una pericia de la lista Celeste y Blanca también al Juzgado Nacional Electoral, porque no se entiende la legitimidad de los candidatos sin internas”. A su vez Nito Artaza, puntualizó que “los argumentos eran que no se cumplían con la ley de género y sí presentamos, y los avales, eso los cumplíamos bien, es decir que es una decisión política, lamentablemente”. Y destacó que “nosotros vamos a agotar el trámite en la Justicia”.

En este contexto se debe considerar también que al conocerse solo la oficialización de la lista Celeste y Blanca 501 encabezada por Carlos “Camau” Espínola y Jorge Romero como candidatos a senador y diputado nacional respectivamente, el candidato a gobernador por el Frente Corrientes de Todos, Fabián Ríos, expresó en su cuenta de Twitter: “La opinión que tengo es que deberíamos competir en las Paso dentro del Frente de Todos. No me corresponde decisión en el tema, pero es lo que pienso”.

Mientras que el medallista olímpico Camau también se refirió a la baja de las listas Unidos por Corrientes y Ganemos Corrientes en diálogo con Radio Sudamericana y dijo que “se que se hicieron presentaciones. Si hay que competir, competimos. Yo no estoy en la búsqueda de voltear a nadie. La Justicia resolverá si hay errores y seguimos para adelante. “No hay que dramatizar tanto. Yo seguí los procesos, después hay una junta partidaria que es la que define si corresponde o no y luego está la Justicia que resuelve si se presentan. No hay que hacer de esto una victimización. Para mí, esto es un proceso. Si hay que competir, competimos y si no cumplieron con la normativa la próxima vez que lo hagan mejor. Es tan simple como eso”, finalizó Espínola.