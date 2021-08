Concejo: los candidatos oficialistas apuntan a la modernización, ambiente y seguridad

María Nydia Romero

@Nydiaromero

En vista de las elecciones municipales, los candidatos a concejales de la Capital de ECo+Vamos Corrientes anticiparon las temáticas que impulsarán en el Concejo Deliberante en caso de ser elegidos por los vecinos. Dijeron que trabajarán en medioambiente, inclusión, asistencia, capacitación destinada a los jóvenes y a las mujeres; atención primaria de salud, seguridad vial, economía social y transporte fluvial.

El oficialismo apuesta en Capital a la reelección de Eduardo Tassano como intendente y de Emilio Lanari como vice. Propone como primer candidato a concejal a Héctor Torres, de la Unión Cívica Radical, que dialogó con El Litoral sobre sus inicios en la política y los proyectos que alista para el Concejo.

“Palito”, como se lo conoce, tiene 56 años, es licenciado en Ciencias Políticas, oriundo de Quitilipi, Chaco, pero vive en Corrientes desde los 18 años. Comenzó militando en la agrupación Franja Morada de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales. “Fui secretario general de la Regional Nordeste, participé en la juventud radical, fui secretario del Comité Provincial, convencional y actualmente soy secretario del Comité Capital”, contó.

La cuestión ambiental será uno de los ejes de sus proyectos. “El Municipio está trabajando en la separación diferenciada de residuos, la erradicación de los basurales y la transformación de esos espacios. Pero creo que es necesario un pulmón verde en Santa Catalina”.

“Voy a trabajar también con los grupos Lgbt que deben tener las mismas oportunidades que el resto de la sociedad, y con las profesiones informales golpeadas por la pandemia”, continuó.

“Soy una persona común, que vive las mismas necesidades que cualquier vecino, que tiene sus alegrías y sus tristezas”, concluyó.

La segunda candidata a concejal del oficialismo, es Gabriela Gauna, con 34 años recién cumplidos. “Soy abogada, escribana y docente universitaria, y actualmente soy subsecretaria de Modernización de la Municipalidad”, dijo a El Litoral.

A los 23 años comenzó en política: “Me fui acercando en la facultad, pero convencida de que no me iba a afiliar a ningún partido político. Después conocí la Coalición Cívica ARI y me terminé afiliando”, señaló.

En cuanto a las temáticas que impulsará en el Concejo, Gauna destacó: “Voy a seguir trabajando en materia de modernización, generando oportunidades con los programas ‘Muni joven’ y ‘Muni mujer’”.

“Vamos a impulsar la capacitación de los jóvenes y a generar las condiciones para que tengan experiencia, que es uno de los requisitos al momento de salir al mercado laboral. Y con el programa ‘Muni mujer’ seguiremos trabajando en el esquema de salud; la asistencia legal y psicológica y el emprendedurismo, porque no podemos hablar de empoderamiento sin que las mujeres adquieran independencia económica”, explicó.

“Me gustaría seguir potenciando normativamente estos programas, porque los proyectos ejecutivos se ejecutan, pero con las ordenanzas quedan plasmados y se hacen extensivos y ya no importa qué gestión pase, porque queda como un derecho adquirido”, remarcó.

Por último, Gauna consideró que la política es una herramienta para mejorar la vida de los vecinos. “Voy a seguir trabajando por los vecinos, porque así lo decidí. El que hace política con vocación de servicio y para transformar la vida de los vecinos es un político, los otros serán cualquier cosa”, concluyó.

Y en este marco electoral, el oficialismo apuesta a la reelección de la edil Mercedes Mestres, del PRO, que se encuentra en tercer lugar en la grilla de candidatos. “Tengo 30 años, soy de Entre Ríos, pero vivo en Corrientes desde hace 25 años, soy correntina por adopción”, se presentó.

En cuanto a sus inicios en la política, comentó: “Me acerco al partido mediante la Fundación Pensar. También era voluntaria de Techo y de Global Shapers Community (red de jóvenes). Vengo más del servicio social que de lo partidario. En el 2017 me ofrecieron la oportunidad de ocupar una banca y acepté”.

“He presentado varios proyectos sobre ecología, como la incorporación de la educación ambiental en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y la adhesión a la Ley Yolanda, que son proyectos en distintos niveles pero apuntan a la misma temática. Impulsaremos la reducción de los plásticos de un solo uso, cuyo proyecto presentamos y esta en comisión”, señaló al referirse a su trabajo legislativo.

“Continuaremos trabajando con los proyectos aprobados: ‘Contacto joven’ (línea de asistencia para los jóvenes) y ‘Camina tranquila’ (red de locales comerciales a donde la mujer pueda acudir para evitar el acoso callejero)”, prosiguió.

Por último, y considerando la posibilidad de ser reelegida en el cargo, Mestres aseguró: “Quiero seguir involucrándose para cambiar la política y mejorar la vida de las personas”.

En la lista sigue como candidato Esteban Horacio “Toto” Ibañez, de 68 años y socio fundador del Partido Nuevo (PaNu). Es reconocido por su labor silenciosa en materia social, es médico cirujano y ocupó varios cargos en la función pública, entre ellos, como director del Hospital Vidal, subsecretario del Ministerio de Salud Pública y de la comuna de Capital.

Actualmente es concejal de Capital y si bien el eje de su gestión apunta a la atención primaria de la salud y al trabajo social, Ibáñez destacó uno de sus proyectos que considera de trascendental importancia para la ciudad: el transporte fluvial. “El proyecto ya está aprobado, con el se va a poder unir a los barrios de la rivera del Paraná con el puerto que está a dos cuadras del centro”, explicó.

Y dada su profesión en el área de salud, el concejal del PaNu seguirá trabajando la prevención de la mortalidad infantil y la mejora de la atención a los niños. “Sin chicos no tenemos futuro. Hay que darle mucha importancia a las Saps y a los Caps”, señaló.

“Atención primaria de la salud es lo que me define, es en lo que trabajo”, concluyó Ibáñez.

La quinta candidata a concejal de ECo+Vamos Corrientes es Melisa Mecca del Partido Popular (PP). Tiene 39 años, es abogada y escribana. Actualmente se desempeña como prosecretaria del Concejo de Capital.

Sobre sus inicios en la política dijo: “Hace diez años comencé a trabajar de la mano del presidente de nuestro partido y ahora candidato a vicegobernador, el senador nacional Pedro Braillard Poccard. Trabajé en el Ministerio de Seguridad. Me llama la tarea social. Soy una persona que recorre los barrios, me gusta ser un camino para la gente”.

Destacó que promoverá proyectos que apunten a la economía social, el trabajo con las pymes y los emprendedores. También impulsará iniciativas sobre ecología: “Trabajaremos en todo lo que sea concientización en el cuidado del medio ambiente. El Municipio está trabajando mucho en el problema de la basura, pero debemos insistir en los barrios”, remarcó.

“La seguridad vial será otro de los ejes que voy a considerar al momento de presentar los proyectos en el Concejo”, informó a este matutino. “Soy una persona común, también soy una profesional que siempre estuve involucrada en los problemas de los vecinos y quiero que ellos participen para que juntos resolvamos las necesidades que vayan surgiendo en la ciudad”, dijo al cierre de la nota.

En la lista de candidatos a concejal sigue Yamandú Barrios (Unión Popular); Cecilia Duarte (ELi); Paco Achitte (Ciudadanos a Gobernar); Natalia Aguirre (PL) y Marcos Gaviña Naon (PDP).