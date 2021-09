Cardozo: “Todavía no hay contagios de variante Delta en la provincia”

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, encabezó este miércoles una reunión con el Comité de Crisis para analizar el estado actual de la pandemia y la campaña de vacunación contra la covid-19 principalmente.

El encuentro se hizo tras la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se llevó a cabo en San Luis. “Luego del Cofesa en la provincia de San Luis, donde asistió en representación mía y de la provincia la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, se reunió el Comité de Crisis con el objetivo de analizar la situación epidemiológica actual del país y de la provincia”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.

Dijo que “se analizó la situación de la variante delta en el país, son los datos que trajo la doctora Bobadilla y se corroboró el estado de situación del hospital de Campaña y del Laboratorio Central para verificar el buen funcionamiento y si hace falta algún tipo de elemento para estar preparados para la posible llegada de las nuevas variantes”.

En este sentido, aseguró que en Corrientes todavía no hubo registros de la variante delta. “No está corroborado, estamos a la espera de los resultados de algunos análisis que aún no llegaron, pero a la fecha no tenemos ningún caso detectado”, dijo.

