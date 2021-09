Desimoni sobre el caso Arias: “Alguien tuvo que haber visto o escuchado algo”

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, participó del programa Final Abierto y respondió sobre el festejo en la cárcel, el traslado de los reclusos al nuevo penal y la investigación sobre el ataque al diputado Miguel Arias.

—Tras la imagen que se dio a conocer sobre el festejo en la cárcel, ¿qué pasó ahí?

—Fue un episodio que tuvo trascendencia. Se trató de un festejo de cumpleaños de un interno que había pedido la autorización y fue autorizado dentro de las normas competentes y los familiares le habían traído una torta y unas pocas cosas más, pero no hubo bebidas alcohólicas como habían dicho y se había viralizado en algún momento, porque eso está perfectamente controlado.

Nosotros en esa unidad penitenciaria contamos con un escáner como en los aeropuertos y luego hay una revisación personal de las visitas y a los elementos personales, es decir, no hay ninguna posibilidad de introducir, por ejemplo, alcohol y eso de ninguna manera hubiera sido permitido. Pero sí el festejo estuvo permitido dentro del horario que tienen permitido estar en ese ámbito.

—¿El festejo estuvo dentro de los derechos que tienen los presos?

—Así es. Sí es una irregularidad la filmación, porque fue tomada de manera individual por un interno que lo hizo en contradicción de las normas vigentes porque no se puede filmar dentro del penal. Aparte los internos tienen un celular para comunicarse en determinados horarios donde se les entrega el celular de cada uno. Luego se los retira, no pueden tenerlo en todo momento; con la condición de que no utilicen las cámaras y en algunos celulares permiten anular las cámaras y en otros no lo permiten, porque sino puede fundirse el celular.

Vamos a corregir algunas situaciones con la instalación de los teléfonos fijos que nos va a proveer una empresa que ya están instaladas en el puesto donde va a estar. La comunicación es un derecho que tienen los internos, pero la irregularidad estuvo con la filmación y tendrán las consecuencias sancionatorias en el ámbito del servicio penitenciario.

—Esto generó un debate donde las cárceles son para seguridad y no para castigo, y parece que un porcentaje importante de la sociedad quiere castigo permanente y que ningún preso tenga ningún tipo de derechos…

—Sí, ese es el error.

—Las respuestas mayoritariamente son que los presos no tengan derechos…

—Si hiciéramos una encuesta, sería que sí. Pero están los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución vieja del 53, que ya tenían este articulo. Y bueno, ha sido una decisión política importante la que tomó el gobernador Gustavo Valdés de construir un edificio penitenciario. Además esta es responsabilidad del Estado de cumplir con el cuidado de quienes tienen que cumplir condena.

Así que ha sido un avance con el solo hecho de decir que estamos cambiando un edificio de 130 años por otro que se construyó en este tiempo. Nos da la pauta de que ha sido en los gobiernos durante todas las épocas y prestar atención en una situación como esta que es indispensable.

—El traslado se está haciendo de manera gradual, ¿no? y ¿cómo está operando el cambio?

—Se está haciendo ordenadamente con todo lo que implica un traslado y estamos en este momento en un 50% de la totalidad del penal. Es decir, 300 internos de un total de 600 ya están alojados en la nueva unidad.

—¿Cuáles son los cambios de esta institución?

—Los cambios son desde lo edilicio. Por ejemplo, está unidad penitenciaria es modo campus y cuenta con alambrado perimetrales, pero no existen más los muros. También tienen 13 torres de vigilancia y la capacidad para más de 700 internos dividido en unidades que permite que no estén todos en el mismo ámbito, sino que tienen espacio para 54 celdas para 2 internos en cada pabellón. Esa es la funcionalidad que tiene está unidad con cámaras de vigilancia. Tiene la posibilidad de un mejor control con menor número de gente y mucho más ordenado.

—¿Hay algún avance en la causa del diputado Arias que le hayan compartido información los fiscales?

—Sé que hay algunos avances como primera cuestión y eso está bajo la órbita de la fiscalía de investigación. Hay dos fiscales que están investigando en Paso de los Libres, como lo son el doctor Sotelo y la doctora Lena, que están investigando, y la policía está colaborando con esa investigación y llevando adelante distintas investigaciones. Hay peritos que están trabajando porque el primer tema es la determinación del lugar de donde provino el disparo. Así que esos avances se tienen y algún que otro peritaje que se está haciendo.

Pero no hay ninguna hipótesis concreta o firme, al menos que yo conozca, porque eso es resorte de la fiscalía. Pero sí sé que se quiere avanzar con cuestiones firmes y vayan definiendo distintos escenarios.

Por ejemplo, la primera definición importante es determinar si el disparo salió desde los concurrentes o desde afuera y todas las pericias que vienen consolidándose hasta ahora indican que habría surgido del ámbito donde se desarrollaba el acto. Pero esto es algo que lo tiene que definir el fiscal junto con otras pruebas y hay peritos de partes también que ha puesto la querella del diputado Arias . Lo más importante es la salud, que el diputado haya recuperado y, aparentemente, está bien.

Sin dudas, este hecho debe finalizar con quien efectuó los disparos. Pura opinión mía y personal, que no tiene que ver con las pruebas que se han hallado hasta ahora. Consolidado es que hay una especie de pacto de silencio entre todos los concurrentes, o hay algo ahí sea de afuera o de adentro, alguien tuvo que haber visto algo. Si se confirma que el disparo fue adentro por las pericias, tiene que surgir algo de que alguien vio algo.

—¿Cree que hay un pacto de silencio entre los recurrentes?

—Hay un silencio que es llamativo porque alguien tuvo que haber visto o escuchado algo. Por eso es importante la pericia confirma que si fue adentro, evidentemente, tiene que haber algo o alguien haber visto algo.

Estas son facturas de investigación pero que nadie haya visto ni escuchado, si el disparo se confirma que fue desde afuera, cosa que esa hipótesis ningún perito ha dicho por razones lógicas, porque la concurrencia tenía una barrera en el escenario y el ángulo del disparo no da como que el disparo haya venido del exterior.

Pero estas son algunas consideraciones que hago con lo que conozco y que tienen que confirmar los peritos, pero como abogado hay que ratificar con las pruebas y contundencia que nos da la posibilidad de eso.

—Hubo cambios en el gabinete nacional con respecto al ministro de Seguridad, ¿y?

—Y... es un cambio que ha producido el presidente dentro de este contexto de crisis y yo como ministro de Seguridad de la Provincia espero que la relación sea como ha sido con Frederic, más allá de la opinión que se pueda tener por una ministra. Yo he tenido una relación formal y adecuada como corresponde a una provincia con el Gobierno nacional y esa misma relación que tenemos con los jefes de seguridad de todas las fuerzas federales en la Ciudad de Corrientes y en la provincia, y espero que sea una relación como esa.

—¿No le genera simpatía Aníbal Fernández?

—Uno puede tener consideraciones como político y él ha sido un funcionario que ha tenido sus cuestionamientos y ha estado en muchos gobiernos. Pero no me corresponde a mí en mi función de ministro.

—¿Llamó a alguna reunión?

—No, a ninguna. Supongo que cuando pasen los días, convocará a un encuentro con el Concejo de Seguridad, que es el ámbito donde tenemos relación las provincias.