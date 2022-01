Exigirán pase sanitario en la Fiesta Nacional del Surubí

La 45ª edición de la Fiesta Nacional del Surubí exigirá el pase sanitario a sus concursantes. Deberán acreditar su carnet de vacunación o no podrán formar parte del concurso. Tendrán la oportunidad de vender sus registros en caso de optar por no estar inmunizados contra el coronavirus.

Luego de una reunión entre las autoridades de la Comisión Municipal de Pesca de Goya, se definió la implementación de esta medida. “Los que no lo hagan o no acepten dicho pase sanitario, no podrán pescar en el concurso de la Fiesta Nacional del Surubí”, destacaron las autoridades.

La decisión se tomó en el marco de que 500 concursantes ya revalidaron su inscripción al concurso que se realizará del 2 al 8 de mayo en la segunda ciudad de Corrientes.

“Más de 500 equipos ya cumplieron, a solo seis días de iniciada la revalidación de datos de participantes y equipos sobre sus inscripciones, cuyo requisito es indispensable para poder formar parte del concurso de pesca para la edición 45”, destacaron.

Las autoridades de la Comupe también señalaron que desde enero se podrán intercambiar las entradas al concurso en caso de decidir no estar inmunizados. “Durante enero se podrán cambiar datos de participantes para el caso de que haya pescadores que quieran ceder o vender su inscripción a terceros”, mencionaron.

“Otro tema central fue la posibilidad de realizar la entrega de premios al aire libre en el escenario mayor Juan Melero, dando la posibilidad así de que puedan participar todos los pescadores con sus familias de manera segura en un área de más de 30.000 metros cuadrados”, detallaron.

La fiesta de Goya no se concreta desde hace dos años. Se trata de una situación acarreada por la pandemia de covid-19, pero catalizada además por la extrema bajante del río Paraná. Es importante señalarlo ya que en la reunión de la Comupe fue otro tema de debate. “Se trató la evaluación del estado del río y los niveles pronosticados que condicionan la cantidad de zonas a afectar para el concurso y por ende la cantidad de equipos a habilitar para participar en la pesca mundial”, cerraron.

