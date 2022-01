La decisión de Nicole Neumann y Manu Urcera tras las declaraciones de Melina Eugster

Una modelo llamada Melina Eugster apareció en los medios luego de que se filtrara un supuesto chat de ella con Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann. Él salió a desmentir todo y ahora la llevará a la Justicia.

Adrián Pallares contó en Intrusos que desde el primer momento él no se mostró seguro sobre el testimonio de la joven modelo. “Tal vez alguien más le escribió a ella haciéndose pasar por Urcera y no era. Él no tenía foto, no coincidía el número. Y cuando a ella le pidieron que dé el número de él no se lo sabía”, se despachó.

Rodrigo Lussich, mientras tanto, mostró la carta documento que le llegó a Melina. “Él ha sido un demonio, por más que en este momento esté haciendo buena letra. Ahora esto toma otro cariz cuando le llega a Melina, la chica en cuestión, una carta de parte de Urcera y Nicole donde le dicen que retire sus dichos y se rectifique para no verse notificada de un juicio”, contó.

“Si vos decís ‘no quise decir lo que dije’, ‘no es verdad’, queda ahí y no la van a llamar a una mediación”, explicó el periodista la intención de Manu Urcera de que la modelo se desdiga.

“Este no deja de ser un tema mediático y Nicole, que tiene la cintura mediática, podría hacerle un olé y lo desactiva en minutos. En cambio al mandar una carta documento, lo ilumina y lo agranda”, criticó la postura que eligió.

Ciudad.com.ar