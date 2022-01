Fuerte mensaje de Chano por Año Nuevo luego de que su vida corriera riesgo

Sintiéndose parte de un verdadero milagro, Chano publicó un sentido mensaje en Twitter para recibir el 2022. “Gracias a Dios por resucitarme y gracias a la vida por dejar entrar mi música en ustedes. Una hermosa forma de eternidad. Feliz año para todos”, escribió.

No es la primera vez que Chano se muestra agradecido con el recibimiento del público tras su internación. “Gracias por quererme tanto. De verdad, no hice nada para merecer esto. Gracias por los shows, por el amor en la calle, por rezar por mí, por las cosas que me regalan y por enseñarme el ejercicio de dar por dar. Sin esperar nada a cambio”, escribió en un posteo en Instagram.

“Cuando estaba en el hospital y me contaron lo que me pasó pensé que no me iba a querer más nadie. Les pido perdón a toda la gente que preocupé y a todos los que me quieren, a quienes estuvieron en vilo en esos momentos”, dijo Chano en el cierre de La Academia de ShowMatch, algunas semanas atrás.