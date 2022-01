El picante ninguneo de Rodrigo Lussich a Viviana Canosa

Tras un año al frente de Intrusos junto a Adrián Pallares tras la salida de Jorge Rial, Rodrigo Lussich se despidió del programa de América recorriendo los pasillos del estudio donde se cruzó con el equipo de trabajo que lo acompañó en esta etapa. Sin embargo, un comentario llamó especial atención al recordar a Viviana Canosa en vivo.

Luego de saludar a gente de producción, maquilladores y asistentes, Lussich abrió un camarín. Y al darse cuenta de que no había nadie, lanzó, filoso: “¿No hay nadie acá?”, comenzó diciendo. Y agregó: “No está la Canosa, ¿no? ¿No llegó? Bueno, mejor”.

Luego, antes de que culmine la transmisión, Lussich se mostró muy agradecido de este paso por el ciclo de América: “Empezamos a sumarle impronta personal. En mi caso, primero como panelista a la hora de traer Los Escandalones al programa en 2020, con Jorge que tuvo una enorme generosidad conmigo para intervenirle el programa", expresó.

Y Pallares cerró: “Pasé en América por todos lados. Hice reemplazos de todos. He tenido mis programas más chiquitos, más grandes. He tenido buenos compañeros. Fui productor periodístico dos años de este programa y he sido muy feliz estos nueve años". (Ciudad Magazine)