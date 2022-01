Paritarias: para Héctor Daer no es viable el pronóstico oficial de 33% anual

“La buena sintonía entre la CGT y el gobierno de Alberto Fernández no impide que de cara a 2022 los gremios perfilen negociaciones paritarias abiertas y con cierres trimestrales o semestrales teniendo en cuenta la evolución de la inflación durante el año. Así sucedió en 2021, cuando desde la Rosada y los sindicatos existe acuerdo en que los salarios le ganaron, por poco, a la suba de precios. Y así se espera que sea en el año que acaba de empezar.

No obstante, hay un punto en el que cada fuente gremial consultada coincide. Nadie cree en el 33% de inflación anual que proyectó el ministro de Economía Martín Guzmán en el plan de presupuesto que todavía espera sanción del Congreso. “Hablar de números, cuando todavía no tenemos los cierres de 2021, no sirve de nada. Hay que esperar que pasa en enero y febrero, porque la mayoría de las paritarias se empiezan a renegociar a partir de marzo”, dijo a Clarín Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT.

No obstante, el referente de Sanidad, de buen diálogo con el presidente, sostiene que el 33% planteado por el Gobierno en el Presupuesto frustrado “no es viable” viniendo de un año que cerrará en torno al 50% de suba de precios.

(JML)