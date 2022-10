Floppy Tesouro se quebró los dos tobillos y está en silla de ruedas

“Soy lisiada”, se tomó con humor su accidente Floppy Tesouro. La modelo reapareció el fin de semana en sus redes sociales y sorprendió a todos al mostrarse en silla de ruedas. Es que, durante las grabaciones del reality The Challenge la ex Gran Hermano tuvo una fuerte caída y se quebró los dos tobillos. Ahora deberá afrontar un extenso tratamiento para poder recuperar la movilidad de sus pies.

“Estoy en reposo y recuperación, poniéndole mucha garra para estar mejor lo antes posible, no es fácil pero siempre positiva”, dijo en diálogo con Teleshow. Y agregó: “Siempre arriba y positiva, es mi manera de ser, pero lógico que tengo momentos, da mucha impotencia...pero siempre pienso que todo pasa, y con garra y haciendo todo al pie de la letra voy a mejorar rápidamente”. Por último, expresó: “El doctor me dice que, siguiendo el tratamiento y el reposo, en un mes debería de estar bien”.

El reality en el que participa se trata de un programa de supervivencia que contará con la conducción de Marley. Entre los concursantes están Stefano Yeyo de Gregorio, Benjamín Alfonso, Rodrigo Mora, María Fernanda Callejón, Sofía Jujuy Jiménez, Eva Bargiela, Lizardo Ponce, Carolina Duer, Julieta Puente, Jonás Gutiérrez, Fernando Burlando, Rodrigo Cascón, Claudia Albertario, el cantante Octavio Appo, y Virginia Elizalde.

El programa de Paramount contará con producción de Boxfish (Masterchef, El Hotel de los Famosos, 100 argentinos dicen). Se trata de un ciclo de supervivencia en el que los participantes se dividirán en equipos para luego realizar juegos y eliminar a compañeros. Ya se grabó durante 18 días en el mes de septiembre, durante los que los concursantes estuvieron aislados y tuvieron que vencer diferentes pruebas físicas.

Antes de ingresar al programa, en La Once Diez, la modelo se mostraba feliz con su incursión en el reality: “Tiene que ver mucho con lo que hago que es el fitness que hago hace años, que no solo me gusta cuidarme por el cuerpo sino por la salud”. En esa misma charla, se había referido también a los rumores de romance con Mante, el hermano de Meme Bouquet, la pareja de María del Cerro: “Forma parte de un grupo de amigos y nos llevamos recontra increíble, el día que esté en pareja lo voy a contar porque no tengo ningún problema. Estamos los dos solos en estos momentos, nuestro grupo de amigos es muy grande y somos los dos que estamos solteros”.

Hace unos meses, en una entrevista, sorprendió al develar que recibió una exorbitante oferta de dinero a cambio de sexo. “Sabés que en Miami todo se sabe, y me contaron que rechazaste una oferta de seis cifras para vender tu cuerpo, ¿es verdad?”, le preguntó el empresario Mauro Stendel en la nota. A lo que ella respondió sin vueltas: “¡Tenés data certera! Es un número que halaga, sinceramente, pero la verdad es que nunca quebré mis valores por más que era mucho dinero, y creo que cada uno es como es. Yo respeto al resto y que cada uno haga lo que sienta, lo que quiera, lo que pueda, pero tengo la suerte de tener la carrera y la familia que quiero, y de haber logrado muchas cosas en mi vida en lo personal y lo laboral, entonces creo que todo eso vale mucho más y duermo tranquila”.

“Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, yo le agradecí la propuesta y dije: ‘Qué halago’, mil amores, pero no va conmigo; después fui a comer, terminé de cenar con amigos, nos divertimos y me fui al hotel a dormir tranquila y divina”, aseguró. Además reveló que solo le pasó dos veces a lo largo de su carrera, y en ambas oportunidades rechazó las propuestas. “Una fue en Miami y la otra en Argentina, pero a mí en lo personal me genera rechazo, porque el hecho de que seamos modelos y laburemos con lo físico no les da derecho a sentir que uno es un objeto”.

En paralelo a su carrera en los medios, Floppy se prepara para lanzar su cápsula de mallas para el verano y hace un tiempo ya había sacado al mercado su colección de ropa deportiva. También divide su tiempo con el rol de madre, ya que Moorea aún es pequeña y demanda su atención.

Infobae