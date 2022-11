Acusan a estudiantes de colocar pastillas en el termo de una docente que debió ser hospitalizada

Un grupo de estudiantes del Colegio Secundario Antonio Biale de Colonia Liebig drogó a una docente, según denunciaron familiares de la víctima. La mujer escribió un descargo en sus redes sociales y aclaró que hay una denuncia en la Justicia. Además, el Ministerio de Educación detalló que intervino en la situación y trabaja con los alumnos.

El hecho ocurrió el martes pasado dentro de un aula con estudiantes de entre 12 y 13 años, pero trascendió en las últimas horas. El padre de la profesora afectada, Hugo Correa, contó que esto pasó “el martes a las 9 de la mañana, cuando recibo una llamada desesperada donde me pide que la llamara”.

Según indicó, una estudiante, acompañada de otro grupo, colocó pastillas ansiolíticas en el termo del mate de la profesora. “Lo que está asentado en sede policial es a partir de una exposición que realizamos. Posteriormente citaron a una de las madres, que es la de la menor que confirmó que colocó la pastilla”, explicó a radio LT7.

“Ella declaró que fue su hija la que puso la pastilla, pero que no fue idea de ella sino de otro compañero. Según indicó, la primera idea que tuvo fue colocarle veneno para ratas y la alumna optó por la pastilla”, sostuvo. Entre las razones, Correa sostiene que la mujer indicó que es porque la docente es “muy exigente”. Sobre el día del hecho, el hombre sostuvo que: “Ella estaba dando clases en 2º año e ingresó la rectora y preguntó quién había hecho eso”. “Nadie se hacía cargo, hasta que los amenazó de que iba a amonestar a todo el curso, y fue ahí que una chica se hizo cargo”, contó.

Actualmente, la mujer se recupera a pesar de su estado de salud delicado. “Mi hija estuvo internada cinco horas inconsciente en el hospital. Es hipertensa, diabética y sufre de tiroides”, sostuvo Correa.

“Gracias a Dios, está bien pero mañana (por hoy) tiene que hacerse unos estudios encomendados por su doctora de cabecera para ver si no quedaron daños neurológicos”, indicó. Además, señaló: “Mi hija psicológicamente no está bien. Está temerosa y se preocupa por sus colegas docentes”.

La docente es de Virasoro y viaja regularmente a Liebig y otras localidades, como Apóstoles, a cubrir horas. Tras lo sucedido, escribió un descargo en sus redes sociales personales.

“En mi caso, dicen que por ser una profe ‘exigente’ y buscar que mis alumnos aprendan, sean personitas de bien, con un futuro digno de cada ser humano, el día martes, terminé siendo internada por la actitud de un grupo de alumnos que atentaron contra mi vida”, mencionó. “Sin medir la gravedad de sus actos, me colocaron en el termo de agua pastillas trituradas. Estoy destrozada psicológicamente y marcada por los pinchazos generados en el hospital, porque tan grave fue, que quedé internada inconsciente por casi 5 horas y aún desconozco las secuelas de tal atrocidad sobre mi persona”, resaltó.

“Solo aviso y pido que mis colegas profesores y maestros se cuiden, tengan cuidado con su mate, con sus botellas de agua, o cualquier otra situación, y es que no estoy hablando de chicos grandes, si no de chicos de no más de 12 y 13 años de edad”, cerró.

Acciones oficiales

El Ministerio de Educación de Corrientes tomó cartas en el asunto y el colegio emitió un comunicado difundido en redes sociales.

“Con el fin de aclarar a la comunidad a la cual pertenece esta institución, el equipo de conducción informa que desde el momento que se toma conocimiento de la grave situación, se comunicó inmediatamente con las autoridades y organismos pertinentes y la institución está realizando las acciones pertinentes”.

Según indicaron, reciben asesoramiento de organismos pertenecientes al Ministerio de Educación. “En función del asesoramiento recibido por el supervisor y otros organismos específicos como Disepa, de acuerdo con la normativa legal vigente y con el resguardo debido de la integridad psicofísica de los afectados”, aclararon.

“Asimismo, solicitamos a la comunidad que no se haga eco de los trascendidos de las redes sociales, ámbito donde no se resolverá el problema, sino que solo agrava y menoscaban los derechos de menores y dejando que el tema se resuelva en los canales correspondientes”, pidieron.