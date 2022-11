†

Recordatorio

ANÍBAL RAMÓN

SILVESTRI

Q.E.P.D

Falleció el 18/02/2022. ¡Feliz cumple, Anibita! 23 de noviembre y hay fiesta, como siempre. En la paz del Señor en quien tanto creías y con tus amigos que se reúnen hoy para acompañarte y compartir espiritualmente, les agradezco a todos lo que hacen y lamento sentir que todavía no los pueda acompañar, valoro sobremanera por él, por mí y la familia. A él le gustará mucho. No puedo explicarles lo que siento; solo que mi muchachito travieso, el que se aburría y nunca se cansaba, que nos reclamaba más libertad porque necesitaba andar, conocer, investigar… y era habilidoso para escaparse como decía, pero se hacía cargo de todo con la verdad. Ustedes saben mejor que yo que por sus amigos ingresaba a todos los barrios de la ciudad, a muchos los conocía de niño, con quienes contactó en la calle o en la obra de Don Bosco, al igual que lo hacía en casas, campos o estancias de otros, y que para mi sorpresa un día me comunicó que había conseguido un trabajo de media jornada para ayudarme. Un abrazo grande. La mamá de Aníbal. c/063