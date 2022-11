Espert y Milei no se ponen de acuerdo: surgen dudas electorales sobre la alianza a integrar

Mientras el diputado libertario Javier Milei consideró a Juntos por el Cambio como una construcción “destinada al fracaso”, su correligionario y legislador José Luis Espert lanzó su candidatura a gobernador bonaerense con el desafío de integrarse como la pata liberal de la alianza liderada por el Pro y la UCR.

El diputado nacional y líder de Avanza Libertad lanzó ayer su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Voy a ser el primer gobernador liberal de la historia bonaerense”, aseguró el economista.

Espert ya tiene un pie y medio en JxC. El excandidato a presidente conserva su sello —Avanza Libertad—, al mismo tiempo que profundiza sus vínculos con Horacio Rodríguez Larreta y, también con Diego Santilli, el alfil larretista en provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el otro legislador que lidera el liberalismo libertario, Milei, ayer en San Juan sostuvo que “con Juntos por el Cambio no podemos tener nada. Una estructura que tiene dentro facciones de izquierda tan marcadas como la UCR, la CC, y el ala blanda de JxC, nosotros no podemos tener nada. Juntos por el Cambio es una construcción destinada al fracaso. No vamos a hacer ningún acuerdo”.

(JML)