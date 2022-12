Confirman un brote de coronavirus y hay vecinos con una sola dosis de la vacuna

Confirman un brote de coronavirus en Santo Tomé y destacan que hay vecinos con una sola dosis de vacuna. El director del Hospital San Juan Bautista pidió la colaboración de los vecinos y sostuvo que los contagios podrían seguir creciendo si la población no toma medidas.

“No son muchos los casos, no es para alarmar a la población, pero sí hay que prevenir. En Santo Tomé tenemos 14 casos hasta la fecha. Eso es lo que detectamos, pero puede haber personas que se hayan hecho el autotest o que no se hayan hisopado, por lo que puede haber más personas positivas”, indicó Agustín Victoria, director del Hospital San Juan Bautista a Radio Ciudad. “Lo que pedimos encarecidamente a la población es que se vacunen. Las dosis de vacunas están disponibles. Por estadísticas internas que manejamos sabemos de muchas personas que tienen una sola dosis o hasta con una segunda. Estamos hablando de que estamos en una quinta dosis y por eso necesitamos que la población se acerque y se vacune”, mencionó el profesional.

“Después quedará en cada integrante de la localidad respetar las medidas básicas: no compartir vasos, lavarse las manos, usar alcohol en gel. Si una persona está sintomática, con un resfrío, que use barbijo porque está protegiendo a los demás vecinos”, pidió. “De esa forma no podemos colaborar a que esto no crezca. Si seguimos como estamos, esto va a seguir creciendo”, advirtió.

Victoria también contó que un paciente santotomeño fue derivado al hospital de campaña en Capital y falleció en las últimas horas. Se trataba de una persona mayor con enfermedad de base.

El funcionario también apuntó a la nueva regulación del Ministerio de Salud donde se indica que a los centros de salud se debe asistir con barbijo. “Le pedimos a la población que concurra al hospital con barbijo. Nosotros sacamos una disposición interna, pero todas las personas ajenas al hospital que concurran deben llevarlo, por una cuestión de cuidado”, sostuvo. “Sin barbijo no podrá entrar”, insistió.

Cabe destacar que esta semana el Ministerio de Salud Pública entregó equipamientos al hospital local. “Venimos haciendo un balance positivo. Hemos concretado la refacción de los quirófanos. Hemos completado materiales de funcionamiento como máquinas de anestesia, cardiodesfibriladores, elementos de valor recibidos gracias al ministerio”, cerró el médico.